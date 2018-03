Svět hraček přišel o dvě legendy. Pár dní po krachu slavné firmy zemřel její zakladatel

NEW YORK/PRAHA Svět hraček přišel o legendu i jejího tvůrce. Několik dní dní po oznámení krachu mezinárodního řetězce Toys ‚R‘ Us, odešel i jeho zakladatel Charles Lazarus. Podnikatel a válečný veterán zemřel minulý týden ve věku 94 let.

„Toys ‚R‘ Us sice bude chybět, ale Charles Lazarus bude světu chybět víc,“ napsal redaktor magazínu Forbes Warren Shoulberg nejen o zakladateli obchodu pro děti, ale i tvůrci moderního maloobchodu. Když se totiž v roce 1948 pětadvacetiletý Lazarus vracel z válečné fronty, kde byl nasazen jako kryptograf, následoval životní plány svých kamarádů.

Na rozdíl od nich se ale hned neoženil a nezaložil rodinu. Naopak vycítil, že právě nyní je ta správná doba na podnikání s potřebami a nábytkem pro děti. Otevřel tak obchod Children’s Bargain Town, kde nabízel kočárky nebo kolébky.

Babyboom se skutečně dostavil. Zákazníci se později začali shánět i po hračkách, a tak v roce 1957 Lazarus otevřel první prodejnu ve státě Maryland s názvem Toys ‚R‘ Us. Přičemž písmeno R bylo psáno zrcadlově, jakoby ho napsalo malé dítě. „Hračky jsou skvělým prodejním artiklem, protože nevydrží tak dlouho,“ citoval podnikatele server Bloomberg.

Při tvorbě konceptu prodejen se Lazarus inspiroval tehdy populárními samoobsluhami. Hračkářství tak bylo jedením velkým prostorem, v němž se zboží vystavovalo v dlouhých uličkách. Skladba hraček byla navíc velmi pestrá. Chybět nesměly ty největší taháky pro malé zákazníky jako panenky Barbie, tančící obruče Hula Hoops nebo plastová pružina Slinky. Regály navíc střídaly hrací zóny a koutky.

Nechtěly vyrůst

Maskotem hračkářství se stala žirafa Geoffrey, který později dostal plyšovou ženu i děti, a společně byly tahákem reklamních akcí na prodejnách. Navíc melodie z televizního spotu se slovy „I don’t wanna grow up, I’m a Toys ‚R‘ Us kid“ (v překladu „Nechci vyrůst, jsem dítě Toys ‚R‘ Us,“) se stala oblíbeným popěvkem dětí narozených v 80. letech.

Všechna lákadla vybíral Lazarus osobně na každoročním veletrhu hraček na Manhattanu. „Účastnili se ho tisíce nákupčích z celého světa, ale byl to právě Lazarus, z koho byli výrobci nejvíce nervózní, aby zapůsobili,“ vzpomíná na byznysmena výrobce Marc Rosenberg.

Lazarusovi se podařilo z podnikání s hračkami, které byly do té doby především vánočním sortimentem, vytvořit celoroční byznys. V roce 1966 svá čtyři hračkářství ve státe Washington, jejichž roční tržby se pohybovaly kolem 12 milionů dolarů, prodal společnosti Interstate Stores za 7,5 milionů a sám zůstal ve vedoucí pozici.

Magazín Forbes jmenoval v roce 1987 zakladatele Toys ‚R‘ Us, který si tehdy vydělal 60 milionů dolarů, nejlépe placeným ředitelem. „Pokud chcete v životě uspět, musíte chtít,“ řekl kdysi o svém bohatství muž, který jako dítě pomáhal svému otci renovovat staré bicykly a prodával je v rodinném obchůdku. „A já chtěl. Byl jsem chudý a toužil zbohatnout.“

Příliš rychlá doba

Podnikatel, který naučil si děti hrát, z vedení svého byznysu odešel v roce 1994. A s ním i populární maskot Geoffrey, s nímž už nový management nepočítal. Nástupcům se ale nepodařilo udržet krok s konkurencí ani se přizpůsobit digitální éře. Slavné hračkářství tak převálcoval internetový gigant Amazon či diskont Walmart.

Toys ‚R‘ Us se později dostalo do finančních potíží a nezvládalo platit svým dodavatelům. Dluh hračkářství se podle serveru Bloomberg vyšplhal na pět miliard dolarů. Firma tak před půl rokem oznámila úpadek a následně požádala soud o ochranu před věřiteli.

Firma navíc před dvěma týdny oznámila uzavření více než 700 obchodů ve Spojených státech a do konce dubna téměř dalších sto poboček ve Velké Británii. O práci tak přijde asi 36 tisíc lidí. Nyní se jedná o odprodeji zbývajících obchodů v Německu, ve Francii, ve Španělsku, ale i v Polsku. Celkem má společnost asi 1600 obchodů v 38 zemích světa. V roce 2012 přinesl server E15 zprávu o vstupu Toys ‚R‘ Us i na český trh. K expanzi do Česka ale nikdy nedošlo.

Zachrání firmu děti?

Krach známého hračkářství by ale mohl mít šťastný konec. Podnikatel Isaac Larian se totiž rozhodl zmobilizovat již odrostlé generace bývalých zákazníků, aby nyní pomohli firmě, která byla součástí jejich dětství. „Je to jako konec jedné éry se smutnými titulky napříč médii a sociálními sítěmi. Ale stále ještě je čas tuto americkou ikonu zachránit a vy jí můžete moci,“ píše Larian na crowdfundingovém serveru Go Fund Me, na němž chce vybrat jednu miliardu dolarů. Veřejnost zatím přispěla více než 200 miliony dolarů.

Iniciátor sbírky je ředitelem společnosti MGA Entertainment, která vyrábí známé panenky Bratz, Baby Born a další hračky. I Larianovo firmě dluží Toys ‚R‘ Us více než 21 milionů dolarů. Nicméně podnikatel by prý rád odkoupil několik prodejen známého hračkářství v USA i v Kanadě. Zda děti na své oblíbené hračkářství nezanevřely, se ukáže na konci května, kdy crowdfundingová sbírka končí.