Svijany bojovaly s kvalitou piva v plechu. Spouští novou linku za sto milionů

SVIJANY V Pivovaru Svijany na Liberecku dokončili montáž nové linky na stáčení piva do plechovek o obsahu 0,33 a 0,5 litru. Investice za více než 100 milionů korun je největší v historii firmy. Plně automatizovaná linka by měla být schopna ročně naplnit až 100 milionů plechovek. Zatím se celý systém prověřuje, pivo by měla linka začít stáčet do dvou týdnů, řekl v pondělí ředitel pivovaru Roman Havlík.

„Tento obal je stále populárnější, já to připisuju tomu, že jak se Čechům daří lépe, tak jsou línější vracet lahve a používají víc plechovky,“ řekl Havlík. Prodej plechovkového piva roste podle něj o desítky procent nejen na tuzemském trhu, ale i v exportu.

„Rozhodli jsme se ten trend následovat, zatím jsme stáčeli v externí stáčírně, ale nejsme úplně spokojeni s kvalitou stáčení,“ dodal ředitel pivovaru. Proto se podle něj firma rozhodla investovat do vlastní linky, kde bude možné stáčet pivo do plechovek například i pro sesterský Pivovar Rohozec.

Zvýšený zájem o plechovkové pivo potvrzuje Český svaz pivovarů a sladoven, podle kterého loni celková česká spotřeba piva v plechovkách stoupla o 12 procent a tvořila šest procent celkové spotřeby.

V evropských zemích se ale podíl plechovkového piva pohybuje podle Havlíka mezi 20 a 40 procenty a v celosvětovém měřítku je ještě vyšší. Odborníci předpokládají, že podíl plechovkového piva i v Česku poroste a kapacity komerčních stáčíren nebudou stačit. Vlastní stáčírnu plechovek chce v Libereckém kraji postavit i konkurenční Pivovar Vratislavice.

Pivovar Svijany je největším pivovarem v Libereckém kraji. Loni dodal na trh rekordních 624 890 hektolitrů piva. Pivo v plechovkách prodává od roku 2001, nikdy nešel cestou plastových lahví.

„My jsme tady na malé vesnici a tady je všechno tradiční a i to pivo se snažíme vařit tradičně tak, jak ho dělali ti naši dědci. Podle nás prostě pivo do plastu nepatří,“ řekl. Plechovky jsou podle Havlíka tradičnější obal na pivo, neprostupuje k němu světlo ani vzduch.

„Ušetříte také za transport těch lahví zpátky, když pivo dáváte na export,“ poznamenal ředitel svijanského pivovaru. Díky nové lince se podle Havlíka rozšíří svijanským možnosti prodeje do zahraničí. Plechovky jsou navíc lehčím obalem než sklo, což znamená nemalé úspory na dopravě. Na export šel zatím jen zlomek produkce pivovaru.

„Máme ambice vyvážet nejméně deset procent našeho výstavu,“ řekl Havlík. Zatím je podle něj největší odbyt na Slovensko, kam už se prodává téměř 40 tisíc hektolitrů piva.