Taxikáři vyzvali magistrát k vyššímu počtu kontrol řidičů Uber

PRAHA Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) vyzvala primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), aby magistrát zvýšil kontroly řidičů jezdících pro služby Uber a Taxify do doby, než společnosti začnou používat licencované taxikáře. Sdělil to v pátek předseda AKT Daniel Tarljovski. Uber se ve čtvrtek dohodl s vládou, že zažádá o živnostenský list, bude mít řidiče s licencí a ti budou dobrovolně evidovat tržby.

Taxikáři považují řidiče Uber za černé taxikáře a v uplynulých týdnech uspořádali protesty, při kterých blokovali dopravu v Praze. Asociace koncesionářů v taxislužbě (AKT) vyzvala primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), aby magistrát zvýšil kontroly řidičů jezdících pro služby Uber a Taxify do doby, než společnosti začnou používat licencované taxikáře. Oznámil v pátek předseda AKT Daniel Tarljovski. Uber se ve čtvrtek dohodl s vládou, že zažádá o živnostenský list, bude mít řidiče s licencí a ti budou dobrovolně evidovat tržby. Taxikáři považují řidiče Uber za černé taxikáře a v uplynulých týdnech uspořádali protesty, při kterých blokovali dopravu v Praze.



„Žádáme, aby v následujících měsících magistrát prováděl důslednější kontroly řidičů těchto společností, a to v podstatně větším měřítku. Není možné, aby si nárokovali výjimku ze zákona na dobu, než se zlegalizují,“ píše AKT v dopise.

Podle nespokojených taxikářů tím má město zabránit Uber a Taxify, aby používaly podle nich černé taxikáře do doby, než získají licence. „Je třeba jim důrazně sdělit a naznačit formou zvýšení kontrol, že mohou poskytovat služby již výhradně licencovanými řidiči,“ píší dále.

Asociace poslala dopis rovněž Uberu a Taxify, v němž je vyzvala, aby již nepoužívaly nelicencované řidiče. „V případě, že nejste schopni zajistit služby pomocí legálních provozovatelů taxislužby, přerušte poskytování vašich služeb do doby, než budete schopni poskytovat přepravu legálními dopravci a profesionálními řidiči,“ napsala AKT.

Mluvčí AKT Karolína Venclová ve čtvrtek řekla, že asociace v současné době protesty nechystá, ale situaci bude sledovat. Taxikáři by mohli vyjet do ulic v případě, že Uber nedodrží slib vládě. Zda se do ulic nevydají jiní taxikáři, není jasné, neboť jsou rozděleni na několik skupin. Část taxikářů tento týden každý den protestovala v okolí magistrátu na Mariánském náměstí a domáhala se právě zvýšení kontrol.

Velký protest v Praze taxíkáři uspořádali naposledy 1. března. S cílem poukázat na nerovné podmínky v únoru udělali čtyři pomalé jízdy Prahou, kdy stovky aut blokovaly dopravu. Nejdříve kroužily po magistrále, poté taxikáři zvolili méně prostupné komunikace na vltavském nábřeží. Naposledy blokovali Lazarskou ulici a následně vjížděli na magistrálu, kde fingovali poruchy vozů. Na několik desítek minut tak v centru zablokovali automobilovou i tramvajovou dopravu.

Pro Uber jezdí asi dvě tisícovky řidičů. Uber v Praze využívá podle firmy 300 000 lidí, což znamená nárůst počtu zákazníků za poslední rok o 60 procent. Počet aktivních řidičů se zvýšil o polovinu na 2000 lidí, z toho však 90 procent má i jiný zdroj příjmu.