‚Technologie, které ještě nebyly ani ve filmu.‘ Pod budovou ČVUT je laboratoř budoucnosti, testují zde Airbus či Škoda

PRAHA Budova ČVUT v Dejvicích ukrývá místnosti, o kterých řada lidí ani netuší. Vzniká zde výzkumné a experimentální prostředí s názvem Testbed pro Průmysl 4.0. Automatizovanou výrobu si v tomto centru mohou vyzkoušet jak studenti, tak soukromé firmy. ČVUT tady například spolupracuje s Airbusem, Škodou Auto nebo s technologickou společností Siemens.

Co je Průmysl 4.0? Průmysl 4.0, označovaný také jako čtvrtá průmyslová revoluce, ve zkratce označuje komplexní digitalizaci a automatizaci výroby.

Základní vize čtvrté průmyslové revoluce se objevila v roce 2011.

Podle koncepce Průmyslu 4.0 by měly vzniknout chytré továrny. Ty mají využívat systém, který převezme opakující se a jednoduché činnosti, jež dosud vykonávají lidé.

Pomocí metod a nástrojů Průmyslu 4.0 by mělo dojít k úsporám času, peněz a zvýšení flexibility firem.



Už při vstupu do místnosti v suterénu ČVUT, kde Testbed sídlí, mi je jasné, že tady jsou roboty doma. Studenti zde zrovna testují projekt určený pro firmu Airbus. Stroje s milimetrovou přesností přemisťují kostky z Lega z jednoho místa na druhé. „Mozek“ centra tvoří několik počítačů. Tady si všechny úkony studenti naplánují a kontrolují činnost robotů. Na konci místnosti míchá robotický barman nápoje, jiný robot pak vaří kávu. S hrníčkem „robotického“ nápoje se rozhlížím po místnosti, kde to vypadá jako v budoucnosti.



V této moderní zkušebně si mohou zájemci vyzkoušet, jak probíhá plně automatizovaná a digitalizovaná výroba. Mohou začít simulacemi nebo virtuální realitou a dostat se až ke skutečným výrobním strojům, jako jsou například zmínění roboti nebo obráběcí stroje.



Podstatné je, že se jedná o softwarové nástroje i výrobní zařízení, které se skutečně používají v řadě výrobních provozů. V Testbedu je však možné vyzkoušet si je za takových okolností, jež se ve skutečné výrobě teprve začínají objevovat a jejichž nástup je spojován právě s digitalizací či čtvrtou průmyslovou revolucí.

Principy systémů Průmyslu 4.0 se snadno adaptují firemním potřebám. Právě jeho univerzálnost a kombinovatelnost je největším kouzlem. „Ať už prodáváte potraviny, čistíte vodu, vyrábíte auta nebo řídíte rafinérii, tak vždy musíte mít speciální platformu určenou pouze pro svůj byznys. Testbed je postavený na takové platformě, aby uměl poskládat všechny potřeby pro Průmysl 4.0 dohromady,” říká Leoš Dvořák, ředitel pro digitalizaci Siemensu. Právě na chytré platformě této firmy je Testbed v Dejvicích postavený.



Testbed využívá Airbus i Škodovka

„Spolupracujeme na společných projektech s nadnárodními společnostmi. Příkladem je projekt s výrobcem dopravních letadel Airbus, kde pracujeme na systému, který umožní mít lepší přehled o dodavatelích v rámci celého řetězce, na jehož konci je součást letadla. V prostředí Testbedu jsme připravili demonstraci tohoto principu s kostkami Lego, kdy průmyslové roboty skládají kostky dohromady podle předem vytvořeného plánu. To může vypadat jako hra, ale plán představuje výrobu reálného dílu, robotická pracoviště jednotlivé dodavatele a samozřejmě koncového zákazníka, kterým je Airbus,“ popisuje Pavel Burget, vedoucí Testbedu pro Průmysl 4.0.

Další velkou společností, která prostory Testbedu využívá ke zlepšení své výroby, je Škoda Auto. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT zde pro automobilku pracuje na projektu optimálního rozložení výrobních buněk v hale tak, aby byla výroba efektivnější.



Mnoho firem si podle slov Leoše Dvořáka mylně myslí, že plně využívají Průmysl 4.0, ale přitom mají co dohánět. „Řada firem si nedokáže představit, že by mohla zautomatizovat téměř všechno. Nemusí například nosit po fabrice papíry z jednoho místa na druhé. Jedna z rolí Testbedu je právě to, že u nás zjistí, jak to může vypadat,” popisuje vedoucí Testbedu Burget.



Další stroje budou přibývat

Testbed pro Průmysl 4.0 je teprve v první fázi. Slavnostní otevření proběhlo sice už během loňského září, ale projekt je pořád na začátku. V následujících letech přibudou další stroje a softwarové nástroje, prostor se tak více zaplní. Ještě letos se v přízemí budovy ČVUT představí prostředí, které se bude věnovat chytrým městům. To bude mimo jiné propojovat urbanistické celky s těmi průmyslovými, což je s ohledem na efektivní využití energie v chytrých distribučních sítích jedním z velkých přínosů tohoto společného konceptu. Už nyní zde ale najdeme roboty a vybavení, které podle slov Pavla Burgeta stály přes 30 milionů korun.

Leoš Dvořák, ředitel pro digitalizaci Siemensu a Pavel Burget, vedoucí Testbedu pro Průmysl 4.0.

„Mnoho lidí si řekne, že podobné stroje viděli ve filmu. Řekl bych ale, že jsou tady technologie, které ještě ve filmu ani nebyly,” dodává ředitel pro digitalizaci Siemensu Leoš Dvořák.