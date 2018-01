Téměř polovina ledů do nápojů v hospodách nesplňuje normy

PRAHA Skoro polovina ledů do nápojů v restauracích nesplňuje zdravotní a hygienické limity. Významná část restauratérů podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) hrubě podceňuje hygienickou praxi při výrobě ledu do nápojů a dezinfekci výrobníků ledu. Inspekce to ve čtvrtek uvedla v tiskové zprávě.

Inspektoři se při loňské kontrole zaměřili mimo jiné na kontrolu mikrobiologických požadavků u nabízených pokrmů, surovin i kuchyňských a výrobních zařízení. Cílem bylo ověřit, zda přítomnost patogenních organismů nepřekračuje povolené limity.



Výsledky kontrolní akce ukázaly, že významná část provozovatelů hrubě podceňuje hygienickou praxi při výrobě ledu do nápojů a dezinfekci výrobníků ledu. Téměř polovina hodnocených vzorků ledu do nápojů nesplňovala hygienické nebo zdravotní limity. Analýza prokázala nevyhovující hodnoty pro bakterie typu Escherichia coli (E.Coli), enterokoky či koliformní bakterie, které mohou vyvolat zdravotní potíže.

Inspektoři vzorky ledů do nápojů odebrali v restauracích, pivnicích, barech, cukrárnách, rychlém občerstvení, hernách a dalších provozech společného stravování. Dotčeným provozovatelům inspektoři nařídili, aby provedli důkladnou dezinfekci výrobníků ledu a následně aby nechali provést mikrobiologický rozbor ledu v akreditované laboratoři na vlastní náklady.

V odůvodněných případech nařídili inspektoři aktualizaci Sanitačního řádu podniku „S předmětnými provozovateli zahájí SZPI správní řízení o uložení pokuty. Vzhledem k velmi neuspokojivým výsledkům bude Potravinářská inspekce v těchto kontrolách pokračovat v nesnížené intenzitě i během roku 2018,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.