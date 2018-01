Tendr na mýto Babiš podrží. Obří soutěž kritizují zástupci průmyslu, krajů i obcí

PRAHA Ve středu došel premiérovi dopis od prezidenta Svazu průmyslu a dopravy. Andrej Babiš (ANO) si v něm přečetl mimo jiné to, že by měl – alespoň podle Jaroslava Hanáka – politicky rozhodnout, co s obřím tendrem na mýto pro kamiony. Aby se pokud možno zasadil o jeho zrušení. Podobně laděný dopis odešle premiérovi do konce týdne i šéfka Asociace krajů Jana Vildumetzová (ANO).

Pisatelům vadí hlavně rozšíření výběru mýta o dalších 900 kilometrů silnic I. třídy. Jedněm kvůli větší zátěži pro firmy, druzí zase čekají nárůst dopravy na krajských silnicích, kam se můžou kamiony přesunout. Babiš však tvrdí, že on ani jeho vláda do citlivé záležitosti zasahovat nemůžou.

„Jak můžeme dělat politické rozhodnutí na soutěž? Je vypsaná s nějakými parametry, o nichž rozhodla bývalá koaliční vláda. Kdyby bylo na mně, tak bych mýto nerozšiřoval, ale o tom nerozhoduji já,“ reagoval Babiš pro LN.

Tendr vypsaný resortem dopravy v červnu loňského roku má rozhodnout o tom, kdo bude v Česku vybírat poplatky za průjezd kamionů na dálnicích a části silnic I .třídy. A zda to bude s pomocí stávajících mýtných bran, satelitu či jiného systému. Vítěz se bude o mýto starat od roku 2020, dostane smlouvu na deset let a může za to dostat až 29 miliard korun.

Jalová schůzka

Vedle toho, že na tuto soutěž u soudu či antimonopolního úřadu útočí stávající provozovatel systému rakouská firma Kapsch, vyrostl proti tendru silný odpor i ze strany Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory, Asociace krajů, Svazu měst a obcí či sdružení dopravců Česmad.

Rozšíření mýta, které tendr obsahuje a výše zmíněným vadí, bylo i klíčovým tématem úterního setkání na ministerstvu dopravy, kde zasedli zástupci téměř všech uvedených zájmových skupin. Jednání ale výsledek nemělo.

„Zástupci ministerstva nám sdělili, že rozšíření mýta ze soutěže vyjmout neumí. Obě strany se shodly na tom, že jedinou možností by bylo zrušení tendru. Úředníci řekli, že k tomu musí mít politické rozhodnutí. S tím jsme schůzku ukončili,“ uvedl šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.



U premiéra ale s žádostí o řešení nepochodil. Hanák se na setkání vymezil proti tvrzení lidí z resortu dopravy, že v případě zrušení soutěže na výběr mýta – který loni vynesl více než deset miliard korun –by už nezbyl čas na výběr nového provozovatele, aby se stihl začátek roku 2020. Jinak by byl údajně ohrožen výběr mýta. Průmyslníci však míní, že za 23 měsíců se vše stihnout dá. Navrhují úpravu zadávací dokumentace či „menší“ soutěž na už postavený mikrovlnný systém. A následné vyhlášení technologicky neutrální soutěže – tedy vlastně té, která už běží nyní.

Proti tomu se ohradil ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), Hanákova tvrzení označil za nezodpovědný populismus. „Kvůli zájmům svých členů chce, abychom riskovali, že se ohrozí výběr mýta, což by zaplatili všichni daňoví poplatníci – nejenom členové Svazu průmyslu a dopravy. Anebo chce, aby tady byl Kapsch navždy, ale odpovědnost za to odmítá,“ zlobil se Ťok. Podle jeho resortu nelze legálně přidané silnice ze zadávací dokumentace vyjmout. Ani na tom se však s průmyslníky neshodne.

Bolestné pro kraje?

Rozšíření mýta přitom děsí i hejtmany. „Řidiči by v regionech objížděli placené úseky po silnicích II.a III. tříd, a tím by docházelo k dalšímu ničení krajských komunikací. Kdyby i přes záporné stanovisko hejtmanů mělo dojít k rozšíření mýta, museli bychom požadovat kompenzaci oprav krajských silnic od státu,“ řekla LN šéfka Asociace krajů a karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová.