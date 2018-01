Tesco prchá v Česku do menšího. Za největšího konkurenta považuje Lidl

PRAHA Zrychlená doba nedovoluje zákazníkům trávit dlouhý čas v rozměrných obchodech a raději si nákupy odbudou v menších pobočkách. Řetězec Tesco je o novém přístupu k nakupování přesvědčen, proto se rozhodl do budoucna své obchody zmenšit. Podle generálního ředitele pro střední Evropu Matta Simistera se jedná se o začátek trendu, kterého se chce Tesco držet i v následujících letech. Uskromnění se kromě obchodní plochy dotkne i portfolia nabízených produktů, včetně privátní módní značky F&F.

LN: Loni Tesco prodalo velkou část svého majetku, budete v prodeji obchodních domů pokračovat i letos?

Prodej majetku není součástí naší strategie. Spíše se nám naskytly určité příležitosti. Například v OC Nový Smíchov potřeboval majitel nový prostor. Zároveň jsme chtěli prodejnu zmenšit. V tamním dvoupodlažním obchodě bylo až 83 procent prodejů uskutečňováno v dolním patře v sortimentu jídla, takže vrchní patro skutečně nebylo produktivní. Navíc majitel centra dokáže prostor využít lépe. Možná v něm otevře nové pobočky řetězec H&M nebo Decathlon.

LN: V dolním patře jste vytvořili nový koncept prodejen. Zavedete jej i v dalších obchodech?Řekněme, že se jedná o určitý vývoj, s nímž jsme začali již před pár lety v prodejně v Letňanech. Máme větší nabídku potravin a pekařských výrobků, lepší osvětlení i prezentaci jídla, dokonce samostatné kiosky s jídlem. Stále máme mnoho velkých hypermarketů, které musíme změnit. Prodejní plocha o rozloze šesti metrů čtverečních představuje ve srovnání s deseti metry čtverečními mnohem lepší nákupní zkušenost.

LN: Plánujete tedy otevřít nové menší obchody?

Ano. Zákazníci se mění a naše podnikání se neměnilo dostatečně rychle. Takže se přetváříme s tím, jak se mění nakupování zákazníků. Ti nakupují méně a často, používají internet. Ne každý chce nakupovat ve velkém hypermarketu. Tomu se musíme přizpůsobit.

LN: Otevřete tedy více poboček formátu Tesco Express? I s ohledem na regulaci otevírací doby?

Takových poboček Tesco Express bychom museli otevřít mnoho, abychom dohnali supermarkety. Neovlivňuje nás tak regulace otevírací doby jako spíše nedostatek těch správných lokalit.

LN: Do vašich obchodů jste také zavedli přenosné skenery Scan&Shop, jak si na tuto službu zákazníci zvykli? Nepředstavuje pro ně spíše komplikaci?

Scan&Shop je velmi populární služba. Nyní ji využívá asi pět až deset procent zákazníků, což je docela dobré. Lidi po inovacích, které by jim nákup usnadnily, přímo touží. Ale ano, není to služba pro každého. Tradiční zákazníci nebudou z technologií nadšeni. Cesta je to především pro mladší spotřebitele. Pro některé lidi je to dokonce důvod proč nakupovat právě u nás.

LN: Jaké další technologie do obchodů chystáte? Nepřemýšlíte o bezobalovém prodeji?

Snažíme se využít toho, jak lidé používají mobilní telefony. To je směr, jakým se vývoj nakupování ubírá. Pro nás jako původně kamenného prodejce se prodej do budoucna více zdigitalizuje. Podle mého názoru se zároveň digitální prodejci jako Amazon budou vyvíjet směrem do kamenných obchodů. Maloobchod bude muset být kombinace obojího. Prodej bez obalu je velmi diskutované téma a to mimochodem ze správného důvodu. Bude potřeba vyvinout nový způsob balení potravin, na čemž by se měli podílet všichni z dodavatelského řetězce. V Tescu chceme prodávat více produktů bez obalů a také se zaměřit na recyklovatelné obaly.

LN: V prosinci vám vyšla kniha o budoucnosti potravin. Jaká podle vás bude?

Vždy jsem byl fascinován jídlem a osobně jsem se zajímal o to, jak zastavit jeho plýtvání. Jídlo je totiž pro naši planetu velký problém. Odhadem máme téměř dvě miliardy obézních a další dvě miliardy lidí s nedostatečnou výživou. Ze sedmi a půl miliardy obyvatel žijí čtyři miliardy s vážně nevyváženým příjmem potravy. Distribuce jídla je také velký problém. Tvoří se spousta zbytků a přitom miliarda lidí hladoví.

LN: Nabízíte v knize nějaká řešení?

Nejsem zastáncem toho mít osobní řešení pro všechno, ale něco bychom s tím dělat měli. Část mé knihy nabízí systémová řešení. Jak můžeme fungovat jinak jako společnost, a co mohu dělat jako spotřebitel. Ale nemyslí si, že to bude bestseller. Asi tak nebudu moci jít dříve do důchodu.

Matt Simister Ředitel společnosti Tesco pro střední Evropu - Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko.

Pro britského prodejce pracuje od roku 1996.

Mezi lety 2007 a 2010 působil jako komerční ředitel Teska v Česku.

Je spoluautorem knihy Our Food Our Future o budoucnosti potravin.

LN: Mnoho českých zákazníků netuší, že Tesco je britský supermarket. Nevnímáte to jako nevýhodu?

Pro některé zákazníky by to možná atraktivní bylo, pro některé méně. Abych byl upřímný, chceme být spíše pro Čechy českou firmou, pro Poláky polskou, pro Slováky zase slovenskou společností provozovanou místními lidmi. Maloobchod je bytostně lokální záležitost. Samozřejmě využíváme toho, že jsme součástí velké skupiny, tak můžeme používat lepší technologie. Ale chceme být lokální, jak jen to jde. Raději se budeme soustředit na to vydělat, než vypadat jako Briti.

LN: Liší se nějak Tesco v Česku a ve Velké Británii?

Musí, protože zákazníci chtějí jiné věci. Češi více vaří, kdežto v Británii je trh otevřený spíše pro polotovary. Zkoušeli jsme to s nimi i tady, ale neměly takový úspěch. V Praze jsem žil mezi lety 2007 a 2010. Když se dnes podívám na kvalitu jídla, kterou nyní můžete v Tesku koupit, je to značné zlepšení. Jde především o kvalitu a čerstvost potravin, výběr pečiva je masivně větší než před lety. .

LN: Několik let bylo iTesco jediným online supermarketem na českém trhu. Nyní máte konkurenci ve službách Rohlík, Košík, prodej potravin chystá i Lidl. Obáváte se jich?

Lidl je naší největší konkurencí na všech trzích, na nichž působíme. Ale konkurentů je spousta, takže se neohlížíme pouze po jednom. Navíc na rostoucím trhu musíte očekávat další inovace, což je pro trh vlastně dobré. Jsme největší prodejce online potravin na světě a zdaleka největší ve Velké Británii, což nám dává určitou výhodu ve vývoji technologií. V Česku jsme oblíbeni především ve větších městech. Asi tři až čtyři procenta našich prodejů je tu uskutečněno online, v Británii je to kolem deseti. I když je to menší číslo, tak postupně narůstá.

LN: Proč loni jste uzavřeli samostatný obchod vaší značky F&F v obchodním domě Palladium?

Vlastní obchod F&F pro nás byla docela výzva. Také jsme si ale kladli otázku, jakou míru samostatnosti chceme značce dát. Chceme provozovat několik prodejních kanálů nebo se zaměřit jen na jeden, kde může zákazník nakoupit všechno? Odpověď je taková, že rádi provozujeme hypermarkety a supermarkety, ale samostatné obchody nejsou to, kde chceme skutečně být. Stále si ale myslíme, že značka F&F může být i v jiných obchodech, ale měli bychom je zároveň vlastnit.

LN: Velkým tématem posledních měsíců bylo máslo. Jak jste krizi tohoto produktu prožívali v Tescu?

Je to velký problém, protože máslo kupuje každý. Ceny šly bohužel nahoru, ale snažili jsme se zákazníkům nabídnout tu nejlepší cenu. Cenovku mléčných výrobků ovlivňují především globální vlivy. Velkou roli ovšem hrála inflace.

LN: Český ministr zemědělství Marian Jurečka označil právě řetězce za ty, kteří cenu másla nejvíce ovlivnily.

To nedokážu zhodnotit. Když jdou ceny nahoru, tak za to logicky musíte více zaplatit. Ceny na trhu samozřejmě sledujeme a snažíme se je vyvážit ve spojení s našimi dodavateli.

LN: Nemyslíte, že limity na nákup zboží hysterii ještě prohloubily?Pokud by tu ale nějaké limity na výrobky nebyly, tak by je někdo mohl dále přeprodávat s negativní marží. Máslo se má dostat k zákazníkům, ne k prodejcům. Přeprodejci by pak máslo prodávali za méně, než jsme jej nakoupili a mohli by nám tak konkurovat. Cena by se uměle tlačila dolů. Ale myslím si, že my jsme žádné limity na máslo nedělali.

LN: Výkupní ceny vajec jdou po fipronilové aféře v Evropě dolů. Na cenách v supermarketech to ale poznat není.

Většinou se ceny snažíme snižovat rychle. Zákazníci tyto klíčové položky jako vejce nakupují podle letáků. Snažíme se tak být co nejvíce konkurenceschopní. Ale na ceny se musíme dívat z delšího časového úseku. Nemůžeme kopírovat každou změnu, která se s produktem stane. Navíc nakupujeme komodity po určitý čas za danou částku a jakmile smlouvy dojdou, ceny se změní. Například na britském trhu, kde jsme měli nedostatek pšenice, jsme odolali zvyšování cen chleba, kuřat a dalšího pečiva prvních šest měsíců.