Tesco prodává obchodní dům My na Národní třídě. Jeho hodnota je 946 milionů

PRAHA Obchodní řetězec Tesco se v Česku dál zbavuje majetku, firma prodává obchodní dům My v centru Prahy. Podle znaleckého posudku společnosti NSG Morison činí hodnota nemovitosti, po odečtení všech závazků, zhruba 171 milionů korun. Firma posudek zveřejnila v obchodním rejstříku. Tesco již obchodní dům vyčlenilo do samostatné firmy.

Hodnota majetku dosahuje téměř 950 milionů korun, podle posudku jsou ale na budově celkové závazky ve výši 681 milionů korun. Odložený daňový závazek z přecenění nemovitosti pak činí 93 milionů korun.



Tesco již dříve uvedlo, že hledá nové využití pro své obchodní domy - jde o budovy, které jsou staré několik desítek let a nacházejí se v atraktivní lokalitách. Musí se kompletně modernizovat. „Z toho důvodu hledáme pro ně alternativní využití, tak aby mohly lépe sloužit lidem ve svém okolí. Platí to i pro obchodní dům My na Národní. Na jeho provozu se nic nemění a Tesco nadále pokračuje v provozu celého obchodního domu, včetně hypermarketu v přízemí,“ řekl ve čtvrtek mluvčí společnosti Václav Koukolíček.

Tesco již prodalo Nový Smíchov i Letňany

Stavba obchodního domu dříve nazývaného Máj byla vybudována na místě zbořeného novogotického Šlikovského paláce. Otevřena veřejnosti byla v roce 1975. Tvarově a stylově budova čerpá z prvků neofunkcionalismu. Tesco vlastní budovu od roku 1996. V roce 2006 byl obchodní dům díky své originální konstrukci prohlášen za kulturní památku. Na podzim 2009 proběhla rozsáhlá rekonstrukce a bylo změněno jméno obchodního domu na My. Obchodní dům má sedm nadzemních pater, pronajímatelná prodejní plocha je 12 tisíc m².



Tesco již loni prodalo svůj třetinový podíl v nákupním centru Nový Smíchov jeho majoritnímu vlastníkovi, francouzské realitní společnosti Klepierre. Pražské Obchodní centrum Letňany od něj koupila německá společnost Union Institutional Investment GmbH. Tesco rovněž prodalo v Liberci i nákupní centrum Forum. Realitní společnost Rockcastle za něj zaplatila 80 milionů eur (2,2 miliardy Kč). Řetězec se zbavil i obchodních domů v Plzni a Brně.

Tesco se ve finančním roce 2016/2017 v Česku propadlo do ztráty 1,09 miliardy korun. Za horším výsledkem hospodaření je podle firmy změna ocenění majetku. Tržby českých prodejen stouply o dvě procenta na 44,5 miliardy korun. Neuhrazená ztráta řetězce z minulých let dosahuje 7,2 miliardy korun. Řetězec má v ČR zhruba 200 obchodů. Tesco je s počtem zaměstnanců 11.210 mezi největšími tuzemskými zaměstnavateli.