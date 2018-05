Tesco ve Velké Británii ruší minimální trvanlivost u ovoce a zeleniny. Data matou zákazníky

WELVYN GARDEN CITY Obchodní řetězec Tesco přestane označovat některé ovoce a zeleninu minimální trvanlivostí. Podle řetězce je expirace pro zákazníky matoucí a nerozeznají rozdíl mezi označením „minimální trvanlivost“ a „spotřebujte do“. Tesco tím chce přispět k menšímu plýtvání potravin. Obchody v Česku podobný krok momentálně nechystají.

Téměř u 70 produktů ovoce a zeleniny stáhne Tesco označení s minimální trvanlivostí. Tento krok má mimo jiné omezit plýtvání s potravinami. Britští zákazníci tak už nenajdou na balených jablcích, rajčatech, či citrónech značky Tesco štítek s expirací, která často lidi mate.

Téměř polovina lidí nerozumí minimální trvanlivosti

Kampaň od Národní federace ženských institutů (NFWI) zaměřená na plýtvání potravin zjistila, že téměř polovina oslovených respondentů nerozumí významu „minimální trvanlivost“.

Více než 70% dotázaných však chápala povinné používání etiket, které označují, že může být potravina po určitém datu škodlivá. Tyto etikety se objevují u masa, ryb a mléčných výrobků, nikoliv u ovoce a zeleniny.



Minimální trvanlivost se od pojmu „spotřebujte do“ liší tím, že je pouze doporučeným datem, do kdy se má potravina sníst. Pokud zákazník nedodrží datum použitelnosti (spotřebujte do...), tak mu hrozí zdravotní potíže. Při nedodržení minimální trvanlivosti může být potravina poživatelná a nijak neuškodit.

Plýtvání potravinami je ve Velké Británii velkým tématem. Ročně vyhodí britské domácnosti do koše potraviny v celkové hodnotě 13 miliard liber (přes 380 miliard korun). Další jídlo v hodnotě 3 miliardy liber (87 miliard korun) se vyhodí v pohostinských a stravovacích službách.

„Víme, že někteří zákazníci mohou být zmateni a nerozeznat rozdíl mezi minimální trvalivostí a spotřebujte do. Kvůli tomu může skončit poživatelné jídlo v koši,“ řekl pro The Guardian Mark Little ze společnosti Tesco ve Velké Británii.

David Moon z programu Wrap, který se snaží o redukci plýtvání s jídlem, pro The Guardian sdělil: „Tato změna ze strany Tesca je dobrou příležitostí, jak zjistit reakce zákazníků. Předpokládáme, že se Tesco o tyto poznatky podělí.“

Česko se možná inspiruje

V Česku Tesco stejný krok jako v Británii zatím neplánuje. Pokud se ale změna osvědčí, tak je možné, že podobný krok učiní i české obchody. „Zatím se změna týká pouze Velké Británie, ale i v tomto případě platí, že pokud se zrušení minimální trvanlivosti u ovoce a zeleniny osvědčí na britském trhu, tak bychom to v budoucnu zavedli i u nás,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí českého řetězce Tesco Václav Koukolíček.