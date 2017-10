Tesla bude mít svou vlastní továrnu v Číně. Z automobilek bude první

PEKING Americký výrobce elektromobilů Tesla bude vyrábět v Číně, kde uzavřel dohodu o výstavbě vlastního výrobního závodu v Šanghaji. Stane se tak první zahraniční automobilkou, která bude mít na území Číny továrnu ryze ve svém vlastnictví. Vzhledem k tomu, že umístěna bude v zóně volného obchodu, dodávky budou pravděpodobně podléhat vysokým clům, napsal ekonomický list The Wall Street Journal.

Až dosud Čína zahraničním automobilkám povolovala vyrábět na svém území jen v rámci společných podniků s domácími partnery.



Výroba v šanghajské zóně volného obchodu, která vznikla v roce 2013, ale znamená, že na ni bude uplatňováno dovozní clo 25 procent. Tomu se americký výrobce sice nevyhne, náklady mu ale klesnou díky tomu, že se přesune blíž jak k dodavatelům, tak i k zákazníkům. Mohl by tudíž snížit cenu svých automobilů pro čínský trh, kde jsou nyní jeho vozy zhruba o 50 procent dražší než auta domácí provenience.

Právě auta čínské provenience jdou v Číně na trhu elektromobilů na odbyt nejvíce, jejich podíl na prodeji dosahuje 95 procent. Drahé vozy Tesla jsou považovány spíše za prestižní záležitost.

Čína, která je největším automobilovým trhem na světě, chce výhledově úplně zakázat prodej aut se spalovacím motorem. To by jí mělo pomoci zlepšit kvalitu ovzduší a zvýšit konkurenceschopnost domácích automobilek na úroveň světových rivalů. Do roku 2025 by se elektromobily měly na prodeji osobních aut podílet minimálně pětinou.

Letos v březnu koupila pětiprocentní podíl v Tesle největší čínská internetová společnost Tencent Holdings. Americký výrobce ale dosud v Číně výrobní základnu nemá. Čína je po Spojených státech pro Teslu druhým největším trhem.