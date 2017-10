Těžby lithia v Česku by se měl ujmout státní podnik, navrhuje prezident Zeman

ÚSTÍ NAD LABEM V těžbě lithia v Krušných horách by se měl angažovat státní podnik. Na úvod své návštěvy v Ústeckém kraji to řekl prezident Miloš Zeman. Byla by to podle něj záruka, že prostředky zůstanou v Česku.

Prezident zmínil Diamo, které ale podle jeho informací zájem nemá. Memorandum, které v pondělí podepsal ministr průmyslu Jiří Havlíček (ČSSD) s australskou European Metals Holdings (EMH), by podle Zemana mělo být zveřejněno.



„Sám osobně zastávám názor, že by bylo vhodné, kdyby v případné těžbě lithia se spíše angažoval státní podnik, u kterého by byla jistá záruka nebo alespoň naděje, že ty prostředky zůstanou v republice. Bohužel byl jsem informován, že státní podnik Diamo o to příliš velký zájem nemá. Ale zatím se jedná o průzkumné práce, nikoli o těžbu,“ uvedl Zeman. Není si jistý, zda by Diamo zvládlo těžbu z odkališť.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní australský EMH. Otevřít chce historický důl na cín. Společnost se v memorandu zavázala, že lithium bude zpracováno prioritně v České republice. S těžbou lithia, které se využívá při výrobě baterií, by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy.

Zeman: Memorandum by mělo být veřejné

Memorandum by podle Zemana mělo být veřejné. „Nevidím důvod, proč by se ty údaje v něm obsažené neměly zveřejňovat. To přeci není obchodní tajemství. A naopak by se obě zúčastněné strany mohly pochlubit, že se jim povedlo dosáhnout dohody,“ dodal Zeman.



Zeman rovněž upozornil na rozdíly v průzkumech očekávaných zásob. Sám si nechal zpracovat dvě studie o těžbě lithia. „První říká, že jsou tady tři procenta světových zásob, a druhá, že je tady šest procent. Je vidět, že ani ty studie nemusí být docela přesné,“ doplnil.

Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.