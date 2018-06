Tisíce kamionů nemají kde parkovat. Stát chce problém vyřešit soukromými investory

PRAHA Kamiony, kam se podíváš. Česko je už dlouhé roky zavalené nákladními vozy zaparkovanými na těch nejnevhodnějších místech. A s tím, jak v poslední době roste ekonomika, dopravcům přibývají zakázky, a stoupá tedy i počet náklaďáků na silnicích, problém bobtná.

Propast mezi potřebným a reálným počtem míst na odstavných parkovištích a k povinnému odpočinku řidičů se nezmenšuje. Je tomu přesně naopak.

Státní Ředitelství silnic a dálnic sice u komunikací nejvyšší třídy několik odpočívek staví, někde na vlastním pozemku ho otevřeli soukromníci, ale to zdaleka nestačí. Podle představ ministerstva dopravy by s výstavbou jakýchsi „autohofů“ po vzoru Německa mohli víc pomoci soukromí investoři.

Ministr Dan Ťok tuto myšlenku sice nedávno představil, jenže konkrétní podobu nemá. Nejde o závazně prezentovaný projekt. A za současných podmínek se privátním firmám do podobné investice nechce.

Nebetyčný problém

V Česku se aktuálně podle údajů sdružení autodopravců Česmad Bohemia nedostává u dálnic a hlavních silničních tahů na dva tisíce míst pro krátkodobé odstavení kamionu a po celé republice řádově tisíce. Nových, jako je například Autopark D-1 firmy Jerex u Ostrovačic u Brna s vlastní plochou pro stovku nákladních vozů, hotel, restauraci, myčku, pumpu i sociální zázemí, je poskrovnu.

„V Česku je to nebetyčný problém. A když jsme to my sami na vlastních pozemcích konečně zprovoznili, nastala potíž získat povolení k instalaci značení o našem autoparku na dálnici,“ komentuje za firmu Jerex složitý proces budování autoparku manažer Josef Jereš.

Problém je hlavně v tom, že většina ploch, které by se hodily pro rozsáhlá odstavná parkoviště, pumpy a další služby v sousedství dálnic či měst nepatří státu. Spíš vlastníkům, kteří s oborem nemají nic společného.

„Pokud stát ale nedokáže pozemky vykupovat, zasíťovat a teprve pak pronajímat soukromým subjektům, nic se nezlepší. Bez toho je provozování takového autoparku pro soukromníka holý ekonomický nesmysl s návratností kolem 30 let,“ tvrdí Martin Vohánka, majitel společnosti Eurowag, která provozuje většinou na svých pozemcích areály pro řidiče kamionů u Rozvadova, Chebu, Ústí nad Labem a Modletic u Prahy.

Dlouhé roky už u nás ale žádný nový neotevřel. V cizině, od Maďarska a Polska po Španělsko, už ovšem Eurowag zprovoznil dvanáct takových „autohofů“.

Také v Česku stát několik nových ploch pro kamiony připravuje. „Je dokončena vyhledávací studie na doplnění odpočívek všech typů na stávající i na připravované dálnice. Na základě těchto studií bude zahájena postupná příprava nových lokalit a rozšíření těch stávajících,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

V plánu je 500 nových míst

Konkrétně vypočítává, že do konce letoška stát zprovozní nové plochy u dálnic pro 60 kamionů (všechny u pumpy Benziny-Šlovice na D5 u Plzně), v příštím roce pro 153 a do budoucna se připravuje výstavba v konkrétních lokalitách pro 245 kamionů. Dohromady tedy 458. Další stovky až tisíce míst však stále chybějí.

Není to problém jen pro řidiče těchto vozů, kterým hrozí vysoké pokuty při nedodržení povinných přestávek. Týká se i obcí, které se leckde marně pokoušejí nevhodně parkující kamiony vyhánět ze svého území, ale i prodejců pohonných hmot, kteří se snaží služby a tankování pro řidiče kamionů co nejvíc rozšířit. Ale nemají je komu nabídnout.

Například lídr pumpařského trhu Benzina má prostory pro parkování kamionů sotva na dvaceti z celkem 404 čerpacích stanic.

„Míst máme zoufale málo. Ale platí to i pro naši konkurenci na trhu. A tíží nás to. Uvažujeme o rozšíření služeb pro řidiče kamionů nebo o zprostředkování plateb mýtného, ale možnosti, jak vybudovat zázemí pro tyto řidiče a rozšířit plochy pro parkování, jsou omezené,“ komentuje situaci Marek Zouvala, ředitel Benziny, která je součástí skupiny Unipetrol.