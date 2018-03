Tísňové volání z aut eCall jde v dubnu do ostrého provozu

PRAHA Systém automatického tísňového volání eCall začne od 1. dubna fungovat v ostrém provozu. Od tohoto data budou mít výrobci povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nových modelových řad osobních aut a nákladních vozidel do 3,5 tuny homologovaných pro evropský trh. Oznámilo to dnes ministerstvo dopravy.

Mobilní operátoři se měli na spuštění systému eCall připravit do října loňského roku. Česká republika byla jedním z lídrů projektu eCall v rámci Evropské unie. Systém byl zbudován ke zrychlení doby mezi ohlášením, že se nehoda stala, a příjezdem záchranných složek na místo. Tím lze výrazně eliminovat následky nehody.



Ve vozidle je instalována jednotka GNSS s vestavěnou SIM kartou a hlasovým telefonem. Stisknutím tlačítka SOS nebo v případě automatické aktivace senzorů nárazu ve vozidle se spustí poplach a auto automaticky přenese potřebná data na centrum tísňového volání integrovaného záchranného systému a k tomu volá na číslo 112.

Potom už posádka komunikuje s operačním důstojníkem, který posoudí danou situaci a vyšle podle potřeby záchranné složky. Pokud posádka v případě automatické aktivace eCallu při telefonickém spojení nereaguje, operační důstojník situaci vyhodnotí tak, že došlo k závažnému zranění a vyšle tam pomoc.

„Podle statistik zemře v ČR ročně pět až deset lidí kvůli tomu, že se při dopravní nehodě vážně zraní, nedokážou přivolat pomoc a není ani žádný svědek nehody, který by jim pomohl. Jde především o nehody na málo frekventovaných komunikacích v nočních hodinách.



V případě těžkého zranění každá minuta rozhoduje o tom, jak vážné následky bude mít na zdraví účastníka nehody. Tyto ztráty ve statistikách přímo nevyčteme, ale pro další život zraněných mohou hrát zásadní roli,“ uvedl pověřený ředitel oddělení Besip Tomáš Neřold.



Ministerstvo dopravy stálo u zrodu projektu eCall a iniciovalo v rámci Evropské unie zapojení složek Integrovaného záchranného systému. Ministerstvo systém eCall od roku 2005 podpořilo téměř 30 miliony korun.