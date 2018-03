Ťok chce ušetřit 750 milionů při provozu mýta. Vyzval Kapsch k jednání

PRAHA Ministr dopravy Dan Ťok vyzval vedení firmy Kapsch k jednání o úsporách v provozování stávajícího systému elektronického mýta. Za rok a půl do ukončení stávajícího kontraktu s firmou by mohl stát ušetřit 750 milionů Kč.

Kapsch minulý týden oznámil, že za podmínek vypsaného tendru na provoz mýtného systému po roce 2019, kdy vyprší smlouva s ním, by náklady na provoz současného systému klesly z 1,5 miliardy Kč pod jednu miliardu korun ročně. Podle něho se nákladovost na provoz snižuje požadavkem na nižší počet distribučních míst ze současných 250 na polovinu, dále zrušením bonusu za úspěšnost výběru a také zavedením placení tzv. dissagia (poplatek za platbu kartou) mimo provozovatele mýtného systému.



Ťok vyzval k jednání ředitele Kapsche

Ťok podle svých slov vyzval generálního ředitele českého Kapsche Karla Feixe k jednání. „Vyjdeme firmě Kapsch vstříc ve všech požadavcích na úspory, například co do počtu obslužných míst. Doufám, že zareagují pozitivně. Do konce provozu mají rok a půl, tak by mohli ušetřit 750 milionů korun nebo i víc,“ uvedl ministr s tím, že uspořené prostředky by stát mohl použít na opravy silnic II. a III. třídy.

Ministr předminulý týden při otevírání obálek s nabídkami uvedl, že tři ze čtyř nabídek byly výrazně pod odhadovanou cenou 29 miliard korun po dobu deseti let. Mají se pohybovat mezi deseti a 15 miliardami korun. Částka 15 miliard, tedy 1,5 miliardy Kč ročně, odpovídá nákladovosti kolem 15 procent. Kapsch kontroval, že při podmínkách tendru by nákladovost stávajícího systému klesla z 15 na 8,6 procenta. Všechny čtyři nabídky preferují satelitní systém výběru před stávajícím mikrovlnným prostřednictvím mýtných bran.