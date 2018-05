Trh Start na pražské burze čeká první úpis. Investoři by měli počítat s rizikem, shodují se odborníci

PRAHA Úterý 15. května je historickým dnem pro pražskou burzu. Čeká ji první Start Day, kdy se ukončí úpis tří firem, kterými jsou Prabos, Primoco a Fillamentum. Celá akce proběhne poměrně rychle. Dopoledne se firmy ještě naposledy investorům představí a odpoledne se už zveřejní výsledky. Ty ovlivní jejich případné následovníky.

Žižkovská televizní věž je místem, kde se setkají investoři, emitenti, odborníci a novináři. Důvodem je historicky první Start Day - tedy den, kdy se vlastníci společností Prabos, Fillamentum a Primoco dozví, kolik od investorů obdrží peněz. Na pořadu dne budou poslední prezentace, ukončení úpisu, stanovení ceny a zveřejnění konečných výsledků. To všechno během pouhých šesti hodin.

Start Day proběhne čtyřikrát do roka. Investoři tak nebudou moci obchodovat celoročně, jak je zvykem na hlavním trhu pražské burzy. Už v tomto je trh Start odlišný. „Investoři si podle mě kupují podíl ve firmě s výhledem na pět let dopředu, až potom ho zase prodají. Rozhodně trh není určený k tomu, aby investoři prodávali akcie každý kvartál. To si nemyslím,“ řekl pro Lidovky.cz Miroslav Frayer, akciový analytik Komerční banky.



Investice do menších firem může být riziková

Pražská burza prezentuje Start Market jako trh pro menší a inovativní společnosti. „Start Market je malý trh pro menší, ale dynamické firmy. Jedná se tedy o jakéhosi křížence mezi Venture Capital (financování inovačních projektů, které má za cíl rozvoj společnosti) a burzou. Investování je závodem o nalezení nejlepších investic.V tomto závodění je však Venture Capital notoricky rizikový. Když jako investor skončíte v dolní polovině, vaše výsledky budou katastrofální, budete -50 až -75 procent,“ uvedl Jan Pravda, investor a řídící partner Pravda Capital.



Nový trh má pro vlastníky firem řadu výhod. Nemusí se zatěžovat administrativní činností tak, jako u hlavního trhu a navíc to pro ně znamená menší náklady. Pro investory je Start ale rizikovější. „Přemýšlel jsem, zda bych si já osobně nějaký podíl na tomto trhu koupil, ale jsou tam podle mě poměrně velká rizika. Například v regulaci. Přeci jenom, když máte podíl ve firmě, která je na hlavním trhu, tak musí společnost plnit přísnější regulaci v podobě pravidelného zveřejňování informací. Na Start Marketu je naplánovaná regulace pouze jednou za čtvrt roku,“ říká analytik Frayer.



Zatím na trhu Start obchodují tři firmy – Prabos, Primoco a Fillamentum. Další společnosti se mohou přidat jednou za čtyři měsíce. Trojice prvních firem zřejmě předurčí, jak rychle po Startu zatouží i další. „Bude záležet hlavně na tom, jak uspějí první tři emitenti. Myslím si, že to pro ně dopadne dobře a naláká to další firmy ke vstupu na trh. Pokud se to nepovede, tak bude příchod nových firem horší,“ sdělil hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.



Záleží také na výběru firem, tvrdí Pravda

„Statistiky z trhu jsou neúprosné, málokomu se podaří být nadprůměrný. Statistiky také říkají, že investoři sami nedokážou rozlišit dobrou a špatnou investici, o celkovém úspěchu tedy hodně rozhoduje to, co se nabízí. Pražská burza by tak měla být při výběru firem velmi kritická. Fandím ale každé inovaci, o kterou se Petr Koblic (generální ředitel Burzy cenných papírů Praha) pokusí,“ podotkl Jan Pravda.



Podobným příkladem trhu pro malé a dynamické firmy je New Connect na varšavské burze. „Před lety jsem se díval na tento trh a zdálo se mi, že je to odkladiště byznys plánů, které nikdo nechce. Teď, když se dívám na výsledky indexu New Connect, tak je to katastrofa, která jako by potvrzovala můj narativ z roku 2010. Od roku 2007 se trh dostal až na -75 procent, přitom index hlavního trhu na varšavské burze byl v plusu o 20 procent. Porazit trh New Connect lepší kvalitou je tak pro pražskou burzu fantastickou příležitostí. Doufejme, že se jim to podaří,“ uzavřel pro Lidovky.cz Pravda.



Na burzu Start můžou vstoupit firmy s hodnotou už od 1 milionu eur. Celková hodnota firmy nesmí však přesáhnout 80 milionů eur. Trh má být zaměřený na menší firmy, pro které by byl vstup na hlavní burzu složitý a nereálný. Emitenti mají díky menší administrativě a nižším nákladům vstup na trh Start zjednodušený.