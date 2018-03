Hrozba globální obchodní války rozkolísala trhy. Po Číně reagovalo na americká cla i Rusko

WALL STREET Americké a asijské v pátek reagovaly na možnou obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou. Poté, co prezident Donald Trump podepsal ve čtvrtek dekret o uvalení cel na čínské zboží, se propadly hodnoty amerických a asijských akcií. Čína oznámila, že nechce rozpoutat obchodní válku a zatím podle analytiků volí zdrženlivější přístup. Do obchodního sporu se vložilo i Rusko, které zvažuje omezení.

Japonský akciový index Nikkei spadl o 4,5 % a Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků zaznamenal propad o 2,9 %, největší začátku února.



Na obavy z obchodní války zareagovaly také asijské trhy. Šanghajský index SSE Compozite klesl o 3,39 % než uzavřel a hongkongský Hang Seng klesl o 2,45 %.

„Kapitálový trh ráno klesl, protože se investoři bojí, že přijde obchodní válka,“ uvedl pro BBC tržní analytik David Maddon. Podle analytika akcionáři hledají bezpečnější majetek.



Podle analytiků může uvalení cel vést k větším nákladům pro spotřebitele, případná odvetná opatření Číny pak mohou zasáhnout klíčová odvětví amerického hospodářství, včetně zemědělství a letectví.

Čína byla v roce 2016 třetím největším trhem pro americký vývoz. Číňané nejčastěji kupovali kukuřici, vepřové maso a letadla. Zároveň je Čína také největším světovým spotřebitelem sojových bobů.

USA podaly stížnost

Spojené státy podaly v pátek u Světové obchodní organizace (WTO) stížnost na Čínu kvůli podezření z krádeže amerického duševního vlastnictví. Stížnost přišla den poté, co americký prezident Donald Trump podepsal dekret, který by mohl vést k uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 miliard dolarů (1,2 bilionu Kč) rovněž kvůli údajným čínským krádežím amerického duševního vlastnictví.



Trump ve svém memorandu podepsaném ve čtvrtek uvedl, že po zveřejnění seznamu čínského zboží, na které by mohlo být zavedené clo, začne 30denní konzultační období. To prakticky vytváří prostor pro případná jednání, která by vyřešila Trumpovo obvinění týkající se krádeže duševního vlastnictví a nucených transferů technologií.

Rusko zvažuje odvetu za cla na ocel a hliník

S novou americkou celní politikou nesouhlasí ani Rusko. To v reakci na souběžně představená americká cla na ocel a hliník, která se zatím vyhnou členským zemím EU, pravděpodobně vytvoří seznam omezení na zboží dovážené ze Spojených států. „Připravíme svou pozici, předáme ji ministerstvu hospodářství a obrátíme se na (Světovou obchodní organizaci) WTO,“ uvedl podle Interfaxu náměstek ruského ministra obchodu Viktor Jevtuchov. „Pravděpodobně připravíme návrhy ohledně odvetných opatření. Restrikce na americké zboží. Domnívám se, že všechny země půjdou touto cestou,“ dodal.



Podle předběžných odhadů ministerstva obchodu by americká cla mohla připravit ruské producenty oceli o dvě miliardy dolarů (zhruba 41 miliard Kč) a producenty hliníku o jednu miliardu dolarů.