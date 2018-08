Trojkové BMW očima zarytého fanouška. Je lepší model z ‚devadesátek‘, nebo modernější následník?

PRAHA Tohle je zpověď zarytého fanouška mnichovské značky, který se musel jednoho dne rozhodnout mezi dvěma vozy a vybrat si pouze jeden. Konkrétně BMW 325i E36 nebo BMW 325i E90? Je lepší trojkové BMW z počátku 90. let, nebo jeho o patnáct let mladší pokračovatel?

1990: Třetí generace (E36)

Na úvod trochu historie. V roce 1990 se představila třetí generace BMW řady. Výrazně narostly rozměry karoserie a prostor uvnitř vozu. V roce 1992 následovala dvoudveřová varianta a tentokrát se každým coulem jednalo o elegantní Coupé. Společnost BMW jen o pár měsíců později představila další dva přírůstky trojkové řady: nový kabriolet a nové BMW M3. Tím ale trojková evoluce neskončila. V roce 1994 bylo uvedeno BMW řady 3 Compact.

Přivítali jej řidiči, kterým záleželo především na hospodárnosti, aniž by museli slevit ze svých nároků na dynamiku, výkon a komfort. Nové šestiválcové motory měly dva vačkové hřídele a čtyři ventily na válec. Pohonné jednotky verze Coupé dostaly variabilní časování vačkového hřídele VANOS. Tato nová technologie zlepšovala průběh točivého momentu, snižovala spotřebu paliva a emise a umožnila inženýrům zvýšit kompresní poměr motoru.

BMW E36.

Další novinkou v této řadě byl model 325tds, poháněný šestiválcovým vznětovým motorem s turbodmychadlem a mezichladičem stlačeného vzduchu, a první „mnichovský“ čtyřválcový vznětový motor s turbodmychadlem pod kapotou modelu 318tds. Přelom let 1994/95 zažil také příchod lehčí hliníkové klikové skříně pro šestiválcové agregáty. Třetí generace BMW řady 3 přinesla do svého segmentu mnoho novinek. Jednou z nich byl i pokrokový podvozek se zcela novou zadní víceprvkovou nápravou. Tím se jízdní vlastnosti a komfort jízdy dostaly na zcela novou úroveň.



Od roku 1992 bylo součástí standardní výbavy ABS, na přání bylo možné objednat protiprokluzový systém ASC, který se od roku 1997 zdokonalil na systém ASC+T se stabilizační funkcí. BMW řady 3 s pořadovým číslem 3 vzniklo v počtu 2 745 780 kusů, což byl další rekord tohoto modelu.



2005: Pátá generace (E90)

Pátá generace BMW řady 3 zažila světovou premiéru na autosalonu v Ženevě v roce 2005. Přinesla kombinaci výkonných motorů, vylepšení jízdních vlastností a působivého designu. Mnichovská automobilka se pomocí strategie nazývané BMW EfficientDynamics snažila ukázat, že lze požitek z jízdy v BMW řady 3 harmonicky spojit s nízkou spotřebou paliva a emisemi.

Všechny zážehové motory nyní měly systém přímého vstřikování paliva High Precision Injection, který šestiválcovým modelům 330i a 325i a čtyřválcovým modelům 320i a 318i přinášel hospodárné spalování chudé směsi. Naopak v BMW 335i byl systém vstřikování spojen s technologií TwinPower Turbo, dvěma turbodmychadly a systémem Double-Vanos. Pro maximální snížení hmotnosti byly zavedeny hliníkové bloky motoru, stejně tak jako bloky kombinující hliník a hořčík.

BMW E90.

Od modelového roku 2010 splňují všechny motory emisní normu EURO5. Model BMW 320d EfficientDynamics Edition se honosil označením nejhospodárnější vůz v segmentu střední třídy. Motor s třetí generací jednotky přímého vstřikování common rail dosahoval výkonu 120 kW/163 k a spotřeba paliva podle jízdního cyklu EU činila pouhých 4,1 l nafty na 100 km. Novinkou nabídky byl inteligentní pohon všech kol BMW xDrive. Do počátku roku 2012, kdy se představila šestá generace BMW řady 3, se páté generace s karoseriemi Sedan, Touring, Coupé a Cabrio prodalo 3 102 345 kusů.

BMW vás nikdy nepřestane bavit

Ve dvaceti letech jsem se dostal k BMW 325i E36. Jelikož jsem se v té době pohyboval kolem aut, myslel jsem si, že mne málokteré vozidlo překvapí. ,,Bavoráky“ obdivuji od mala, líbí se mi jejich nekompromisní vzhled a výraz přední masky, která je plná dravosti a zároveň má v sobě tolik pokory. Alespoň na mne tak působí. Nicméně vzhled není všechno. Důležité je, co auta z Mnichova „umí“.

Samosvor Samosvorný diferenciál je opakem běžného otevřeného diferenciálu. Tento diferenciál - správně označovaný jako diferenciál s omezeným prokluzem - má naopak určenou svornost. Omezení svornosti je tedy vlastně opakem toho, co diferenciál má ve skutečnosti dělat a jaká je jeho původní vlastnost.

Poháněná kola jsou uzamykána v určitých poměrech (50:50, 25:75) a záleží u toho na síle, kterou motor dodává. Uzamykání omezuje prokluz kol při průjezdu zatáčkou ve vyšší rychlosti a rovnoměrně přenáší hnací sílu na kola při zrychlení. Při brzdění pak nabízí omezený prokluz lehčí zatáčení s menším bočním posunem vozu. Samosvorný diferenciál se tedy hodí především pro výkonnější vozy nebo sportovní modely vozů a pro řidiče s oblibou rychlé jízdy.

Podle mě si zaslouží obdiv zejména díky perfektním jízdním vlastnostem. 325i E36 z roku 91 je jedno z těch aut, které Vás asi nikdy nepřestane bavit. Vše začíná posazením řidiče. Všechna ovladatelná tlačítka jsou nasměřována na Vás. Spolujezdec (spolujezdkyně) jako by měla obdivovat jen ubíhající vozovku před Vámi a krásy krajiny Bavorska. Vše je plně podřízeno řidiči. ,,Třicetšetka“ s atmosférickým šestiválcem, který je téměř nezničitelný, dokáže vykouzlit úsměv na rtech řidiče. Manuální převodovka (sice s trochu načatou dvojkou, kvůli starším synchronům) doplňuje již tak dobrý pocit, že auto máte zcela pod kontrolou.

Nejsilnější zážitky zažíváte při podřazovaní s meziplynem. Výkon 192 koňských sil je dostatečné stádo, které v poměru váha vs. výkon zcela stačí. Své o tom ví Subaru BRZ nebo Toyota GT86. Měl jsem štěstí na dobrý kus. Šedivý sedan byl celý svůj život opečováván v autorizovaném servisu BMW a bývalý majitel byl trochu ,,pečlivka“, proto si vyžádal stejnou specifikaci motorového oleje, který se lil do dnes již legendární BMW M3 E36.



Srdce třicetšestky se rozbušilo

Na motoru to za těch téměř dvacet let bylo znát. Táhl již od 3 tisíc otáček pekelným způsobem. To pravé ořechové začalo, když se ručička otáčkoměru otřela o hodnotu 4 tisíce otáček. Tam se srdce třicetšetky rozbušilo, pobyt ve vysokých otáčkách byl jeho přirozeností. Z nenápadného šedého vozu se stal rázem velmi sportovní sedan. Těsně před omezovačem řadíte další rychlostní stupeň a čekáte, že vůz přestane táhnout, ovšem opak je pravdou. Auto zrychluje dál a dál až do tachometrových 260km/h. Neskutečný pocit…



„Německým klukům“ je velmi dobře na dálnici, kde zdatně polykají jeden kilometr za druhým. Umí být zároveň i velmi kultivovaní. Když se Vám nechce jezdit ,,závodním“ tempem, můžete bez problému zvolnit. Odměnou za lehkou nohu na plynovém pedálu je spotřeba, která v tomto případě může pod hodnotou 7 litrů benzinu na 100 kilometrů. Tento údaj se zdá být jako nonsens s dva a půllitrovým šestiválcem a pohonem zadních kol.

Lovištěm nejlepších řidičských zážitků za volantem trojkového BMW ale nejsou dálnice, nýbrž okresky. Vůz nedisponoval samosvorem, nicméně celkové vyvážení tento handicap kompenzovalo. Vůz se choval předvídatelně na suchu a mimořádně zábavně na mokru. Spoustu kruhových objezdů jsme „procestovali“ dveřmi napřed.

Když máte něco rádi, musíte občas vytáhnout stokorunu

Starší vůz měl i své mouchy. Třicetšetka trpěla na rosící hadice u serva, které byly již stářím trošku zpuchřelé, a tak bylo zapotřebí jednou za čas dolít olej. To představuje zážitek. Důvodem je špatný přístup k nádobě od serva. V novějších modelech typu E90, kterým jezdím teď, tuto bolístku konstruktéři odstranili.



Alcantara Alcantara je laminát (vláknový kompozit) s obsahem nejméně 200 000 jednotlivých, vzájemně překřížených vláken na 1 cm² plochy. Látka je na povrchu podobná semišové kůži, prodyšná, ohebná, nemačkavá, odolná proti opotřebení, dá se snadno čistit, prát a udržovat.

Další neduh, kromě opravdu skromného prostoru pro cestující na zadních sedačkách, byly hnijící prahy a lehká koroze u víka kufru. Nic, co se nedá za pár tisícovek vyřešit. Pominu také za ta léta spadlou stropnici, která byla trošku finančně náročnější. Když máte v životě něco rádi a chcete si to udržet, musíte čas od času vytáhnout z peněženky nějakou tu stokorunu. V mém případě to bylo celkem 750 stokorun.

Nechal jsem opravit hnijící prahy, nalakovat zašlé nárazníky, zrezlé víko kufru, vyměnil přední zašlá světla, vyměnil obutí na všech kolech (zejména ta vzadu byla již dosti ,,sešmajdaná“), nechal jsem vyměnit převodovku, aby zmizel problém s druhým rychlostním stupněm. Brzdy, brzdové hadice, oleje do všech možných částí včetně diferenciálu. Dále jsem nechal vyměnit řízení včetně axiálních táhel a kulových čepů, tlumiče, dorazy, koleno sání atd. Auto dostalo celkovou péči, která nebyla po vizuální stránce téměř vidět. Ovšem za volantem to byl zase rok 91 a auto se chovalo, jako by právě vyjelo z fabriky. To je řečeno s mírnou nadsázkou. Investice vrátily třicetšetku do kategorie ,,zánovní“ vůz.

Přechod k E90

S autem jsem strávil 8 krásných let, ovšem vždy jsem si uvědomoval, že nikdy nebude tak bezpečné jako novější vozy, nebude mít alcantarová sedadla (ale ta stará roztrhaná). Muzika uvnitř vozu nikdy nebude hrát tak jako z 8 reproduktorů. Chybělo mi střešní okno a černá barva. Toužil jsem po velkých kolech, i když co si budeme povídat, bylo to jen kvůli vzhledu, protože auto stejně jede alespoň v tomto případě nejlépe na originálních šestnáctkách. To vše vyjmenované jsem si chtěl splnit a už jsem nechtěl investovat dalších 1000 stokorun do E36, notabene jsem si moc nedokázal představit, jak bych ze šedivého sedanu udělal černého. Jde to, ale mělo to smysl?



Volba proto padla na BMW 325i E90 vyrobené v prosinci 2005, černé barvy na devatenáctipalcových kolech BMW M Performance. Uvnitř černá stropnice, střešní okno, audiosystém originál BMW s reproduktory pod sedadly. Karosérie sedan v černém black packetu. Podvozek i interiér originál M-packet, alcantarová sedadla. Ovšem tato legrace znamená 250 kilogramů váhy navíc oproti E36. Proto bohužel ani při sprintu, ani na dálnici tento stroj nemá na staršího bráchu.

Vanos Pohonné jednotky verze Coupé dostaly variabilní časování vačkového hřídele VANOS. Tato nová technologie zlepšovala průběh točivého momentu, snižovala spotřebu paliva a emise a umožnila inženýrům zvýšit kompresní poměr motoru.

Jednoho dne mne třicetšestka musela opustit a zůstala mi E90. Mladší sedan sice sbírá body za vizuální vzhled, ale i když se hodně snaží, není schopen řidiči dopřát vše to, co uměla třicetšestka. Hodně se snaží, na první pohled se jízdní dojmy blíží tomu, co znáte z vozu z raných devadesátek, ale není to ono. Je to jako když jste byli v té výborné restauraci v centru města a snažíte se doma uvařit to samé jídlo. Povede se vám to, ale té chuti stále něco schází. Není to prostě ono.