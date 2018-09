Trump chce další cla na čínské zboží. I přes snahu obou stran o obchodní válce jednat

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump nařídil svým spolupracovníkům, aby pokračovali v přípravě na zavedení cel na čínské zboží, jehož hodnota dovozu dosahuje 200 miliard USD (4,4 bilionu Kč) ročně, přestože se americký ministr financí Steven Mnuchin snaží obnovit s Čínou jednání o vyřešení obchodní války. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.

Období konzultací před zavedením cel na čínské zboží skončilo minulý týden a Trump již dříve uvedl, že cla budou zavedena brzy. Oznámení nového kola cel však bylo zpožděno, protože vláda zvažuje některé revize v reakci na veřejné konzultace, uvedly zdroje.



Trump se ve čtvrtek kvůli čínským clům setkal se svými nejvyššími obchodními poradci. Jednání se podle zdrojů zúčastnili ministr financí Mnuchin, ministr obchodu Wilbur Ross a obchodní zmocněnec Robert Lighthizer.

Před čtvrtečním jednáním se Trump pochlubil na twitteru, že má ve sporu s Pekingem navrch a necítí tlak na vyřešení sporu. Jeho komentář zmírnil optimismus investorů z návrhu americké vlády na zahájení dalšího kola jednání s Pekingem. Středeční zpráva, že USA usilují o obnovení jednání, podpořila americké akcie i rozvíjející se trhy.

Donald Trump při proslovu ocenil hrdinství obětí letu 93.

Spojené státy zahájily obchodní válku s Čínou začátkem července zavedením 25procentních cel na čínské zboží v objemu 34 miliard dolarů. Od té doby se tato částka zvýšila zhruba na 50 miliard USD. Čína v odvetě zavedla cla ve stejné výši na stejný objem amerických výrobků.



Trump mezitím pohrozil, že kromě cel na zboží za 200 miliard USD připravuje další cla, která by se týkala zboží za 267 miliard USD. To by znamenalo, že clu bude podléhat téměř veškerý čínský dovoz do USA. Trump minulý týden uvedl, že tato cla jsou připravena. Vláda však zatím nezveřejnila seznam zboží, aby se k němu mohla vyjádřit veřejnost.

Dosavadní snahy o ukončení obchodního sporu mezi USA a Čínou vždy skončily neúspěchem. Představitelé obou zemí se v rámci formálních rozhovorů setkali čtyřikrát, naposledy v srpnu.

Bílý dům se snaží cly zvýšit tlak na Peking, aby snížil obchodní přebytek se Spojenými státy. Viní také Peking z krádeže duševního vlastnictví amerických společností.