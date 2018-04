Trump chce uvalit cla na čínský dovoz ve výši 100 miliard dolarů

WASHINGTON Americký prezident Donald Trump v pátek požádal svého zástupce pro obchod, aby vypracoval seznam dalších čínských výrobků, na jejichž dovoz v hodnotě 100 miliard dolarů (zhruba dva biliony Kč) by zavedl nová cla. To znamená, že hodnota importu z Číny v tomto celním režimu by se ztrojnásobila. Čína v reakci prohlásila, že „bude bojovat za každou cenu“.

Trumpův krok přichází den poté, co Čína oznámila, že chce uvalit 25procentní clo na 106 amerických výrobků, mimo jiné na auta, letadla či sójové boby. Peking tím reagoval na obdobný seznam, který USA zveřejnily v úterý. Ten pro změnu obsahuje 1300 čínských výrobků, na něž chtějí aplikovat 25procentní clo Spojené státy. V obou případech jde o zboží, jehož dovoz do Číny respektive do Spojených států dosahuje na každé z obou stran téměř 50 miliard dolarů (kolem jednoho bilionu Kč) ročně.



Bílý dům v pátek oznámil, že Trump požádal Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR), aby zvážil uvalení cla na další dovoz z Číny ve výši 100 miliard dolarů s tím, že pokud to uzná za vhodné, měl by rovněž rozhodnout o tom, na jaké zboží se opatření bude vztahovat. Trump rovněž vyzval ministerstvo zemědělství, aby vypracovalo plán ochrany zájmů amerických farmářů.

Opatření by mělo vliv na třetinu čínského exportu

Zatímco USA loni vyvezly do Číny zboží za 130,4 miliardy dolarů, opačným směrem proudily výrobky za 505,6 miliardy. Kdyby prezident Trump splnil hrozbu a penalizoval dovoz za 150 miliard dolarů, bude se to tedy týka zhruba třetiny čínského exportu do USA.

Čínské ministerstvo obchodu prohlásilo, že Čína nechce obchodní válku, ale ani se nebojí bojovat. „Pokud USA setrvají ve svém protekcionismu, Čína se bude bránit pevně a za jakoukoli cenu,“ uvádí se v prohlášení.

Podle vysoce postaveného zdroje agentury Reuters jsou USA stále ochotny s Čínou jednat, žádný termín ale dosud stanoven nebyl.

Trump dlouhodobě tvrdí, že čínská obchodní politika vedla ke krachu amerických továren a připravila tak miliony Američanů o práci.

Desítky obchodních svazů zastupujících přední americké podniky minulý týden vyzvaly Trumpa, aby cla na dovoz z Číny neuvaloval. Varovaly před jejich negativními dopady na ekonomiku Spojených států i na americké spotřebitele.

Asijské akciové trhy dnes na nový vývoj reagovaly oslabením, japonský index Nikkei 225 krátce před 09:00 SELČ ztrácel 0,36 procenta a jihokorejský Kospi klesl o 0,33 procenta. Evropské akcie rovněž zamířily dolů, panevropský akciový index STOXX 600 po zahájení oslabil o 0,45 procenta.