Trump měl akciovým trhům přinést zmar. Místo toho ale prožívají rok snů

PRAHA Před loňskými americkými prezidentskými volbami analytici banky Citigroup predikovali, že případné vítězství Donalda Trumpa ihned srazí akciový index S&P 500 o tři až pět procent. Analytici největšího světového hedgeového fondu Bridgewater Associates pro takový případ předvídali, že akciový index Dow Jones se propadne o více než 2000 bodů.

To by byl mimochodem výrazně dramatičtější pokles, než jakým tento index prošel v těch nejhorších dnech finanční krize roku 2008. První reakce trhů na výsledky voleb těmto predikcím odpovídala. „Té noci nás zachvátily strach a panika,“ vzpomínal pro CNN Wade Balliet, hlavní investiční stratég v Bank of the West. Akcie se propadaly, investoři rychle stahovali své peníze z trhů.

Nadšení místo paniky

Panika ale nevydržela dlouho. A vystřídal ji... entuziasmus. „Lidé si rychle uvědomili, že to možná není konec světa. Že je to příležitost,“ říká Balliet.

A příležitost to skutečně byla. Kdo po amerických prezidentských volbách nakoupil americké akcie, může se dnes radovat. Index S&P 500 vyskočil během 12 měsíců od Trumpova vítězství o 21 procent. Má tak za sebou čtvrtý nejúspěšnější rok pod novou administrativou v historii.

Ještě lépe je na tom index Dow Jones, který posílil o 28,5 procenta, což je nejlepší výsledek pod novým prezidentem od konce druhé světové války, kdy Franklina Delana Roosevelta vystřídal v Bílém domě Harry Truman. Mimochodem, v průměru index Dow Jones posiluje v prvním roce vlády nového prezidenta o 6,04 procenta.

Odpověď na otázku, proč americké akciové trhy lámou jeden rekord za druhým, je podle Trumpa jasná. „Důvodem, proč je akciový trh tak úspěšný, jsem já,“ prohlásil nedávno před reportéry na palubě Air Force One.

Podle ekonomů se nicméně Trump chlubí cizím peřím. Zpočátku byl sice optimismus na Wall Street živen Trumpovými sliby, že sníží daně, zvýší výdaje na infrastrukturu a oseká regulaci, trhy ale pokračovaly v růstu, i když jeho administrativa svá předsevzetí zatím nenaplnila.

Svět roste a USA s ním

Za skvělými výsledky amerických akciových trhů stojí podle ekonomů jiné faktory. Předně se daří celé světové ekonomice. Zatímco loni rostla jen o 3,2 procenta, tedy nejpomalejším tempem od finanční krize, letos zrychlil růst na 3,6 procenta.

Daří se i samotným firmám, jejichž akcie jsou na trzích obchodovány. Očekává se, že zisky amerických firem zařazených do indexu S&P 500 vzrostou letos meziročně o deset procent, a to po třech letech stagnace.

Wall Street bezpochyby pomáhají i velmi nízké úrokové sazby americké centrální banky Fed, přičemž se předpokládá, že porostou jen pozvolna. V takovém prostředí mají investoři jen málo alternativ, kam vložit peníze jinam než do akcií. Firmy zároveň využívaly nízkých sazeb, aby si levně půjčily a následně vykoupily zpět své akcie, čímž okamžitě navýšily jejich cenu.

Konečně je tu samozřejmě důvod nejdůležitější, totiž že v letech po finanční krizi centrální banky ve snaze podpořit ekonomický růst napumpovaly do ekonomiky biliony dolarů. Ty z velké části skončily právě na akciových trzích.

Trumpovo chvástání je v tomto světle absurdní.

„Bez ohledu na to, zda by se stal prezidentem Trump, nebo Clintonová, vyvíjely by se akciové trhy letos podobným způsobem,“ uzavírá Balliet.