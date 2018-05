Trumpova cla poškodí ekonomiku USA, varují trhy. Americké akcie už začaly klesat

NEW YORK Akcie ve Spojených státech ve čtvrtek oslabila ohlášená americká cla na dovoz oceli a hliníku z Evropské unie (EU), Kanady a Mexika a oznamovaná protiopatření ze strany těchto dotčených států. Ztrácel dolar.

Dow Jonesův index oslabil o 251,94 bodu, tedy o 1,02 procenta, na 24 415,84 bodu. Širší index Standard & Poor’s 500 se snížil o 18,74 bodu, čili 0,69 procenta, na 2705,27 bodu. Index technologického trhu Nasdaq klesl o 20,34 bodu, neboli 0,27 procenta, na 7442,12 bodu.



Za celý měsíc vzrostl Dow Jonesův index o 1,05 procenta, index Standard & Poor’s 500 se zvýšil o 2,16 procenta a index Nasdaq přidal 5,32 procenta. Dow Jonesův index a Nasdaq zaznamenaly největší měsíční procentní zisk od ledna.

Před poškozením americké ekonomiky varovala i prestižní ratingová agentura Moody’s. „(Cla) by zvýšila vstupní náklady celé řady výrobců, mohla by vyústit v celkový nárůst cen a vyvolat odvetná opatření, která by ublížila některým exportérům z USA,“ cituje agentura Reuters ze čtvrtečního prohlášení šéfky společnosti Atsi Shethové.



Svět už chystá odplatů. Cla zavedou Mexiko, Kanada i EU

Americký ministr obchodu Wilbur Ross ve čtvrtek uvedl, že v pátek vstoupí v platnost 25procentní sazba na dovoz oceli a desetiprocentní daň na dovozu hliníku i pro blízké obchodní partnery USA. Ti postupně oznamují, jaká chystají protiopatření.



Mexiko na příklad pohrozilo odvetou v podobě cel na potravinářské a průmyslové výrobky jako vepřové, jablka, sýry, ale i ocel. To se projevilo na poklesu akcií potravinářských podniků jako je Kraft Heinz a Mondelez International.

Kanada prohlásila, že zavede cla na americký dovoz v celkové hodnotě 12,8 miliardy dolarů (necelých 283 miliard Kč) a cla na ocel a hliník napadne v rámci Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA) a u Světové obchodní organizace (WTO). V důsledku zpevňování eura, kterému pomohlo uvolnění politického napětí v Itálii a zrychlení inflace v eurozóně, oslaboval dolar. Kolem 22:00 SELČ ztrácel dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, 0,16 procenta na 94 bodů. Euro si k dolaru připisovalo 0,25 procenta na 1,1692 USD.