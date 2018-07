Trumpův exporadce Bannon chce bitcoin pro ‚ubožáky‘. Chce s ním spojit světové populisty

Bývalý hlavní stratég Bílého domu Steve Bannon pracuje na projektu vlastní kryptoměny. Podle podnikatele Jeffreyho Wernicka, který se na projektu dle vlastních slov podílí, chce Bannon odměnit politickou aktivitu svých přívrženců a „nabídnout alternativu finančního systému“. Měna by zároveň mohla podpořit populistická hnutí, informoval server Wired. Předpokládané uvedení kryptoměny na trh je na konci roku 2018.

„Projekt by nabídl finanční služby a odměnu za politickou aktivitu,“ řekl pro server Wired investor a obchodník Jeffrey Wernick, který se se Bannonem na projektu podílí. „Ne nezbytně za aktivitu pro jednu stranu, ale i za účast v procesu. Za podporu nezávislých, ne jenom demokratů, nebo republikánů,“ popsal Wernick představu o kryptoměně.



Kryptoměna Typ digitální měny nebo elektronických peněz. Měna je tvořená elektronicky. Nejstarším a nejrozšířenějším zástupcem je Bitcoin (od roku 2009).

Podle Bannona by odměnou pro lidi, kteří vloží do

kryptoměny své peníze, měla být zejména podpora lidových hnutí a odklon od centrálních bank. Jednou z výhod kryptoměn je totiž i nemožnost kontroly transakcí a financování aktivit. Bannonovy přívrženci by se zároveň v komunitě okolo kryptoměny mohli dále sdružovat.



Wernick uvedl, že se s Bannonem setká v příštích dvou týdnech, aby se dohodli, jak bude kryptoměna určená pro obyčejné lidi fungovat. Lidé obeznámení s Banonnovými plány z oboru kryptoměn podle serveru Wired potvrdili, že Wernick pomohl Bannonovi zorientovat se v tomto odvětví.

Jeffrey Wernick Americký podporovatel blockchainových technologií a investor do bitcoinů

V minulosti obchodník v investiční bance Salomon Brothers (převzato Travelers Group, nyní součást skupiny Citigroup)

Má podíl mimo jiné i ve společnostech Uber a Airbnb

Bannon svůj plán vydat vlastní kryptoměnu zmínil minulý týden v rozhovoru pro CNBC. „Pracujeme na tokenech (označení pro jednotky virtuální měny – pozn.red.) pro lidová hnutí,“ uvedl Bannon poté, co vyjádřil svoji lásku k bitcoinům. „Je to budoucnost,“ shrnul svůj postoj ke kryptoměnám bývalý Trumpův poradce.

Bannon chce v Evropě zřídit nadaci na podporu pravice. Má být protipólem Sorosova fondu

Bannonova kryptoměna bude podle Wernicka zaměřená na cílovou skupinu „ubožáků“, tedy část podporovatelů amerického prezidenta Donalda Trumpa. Slovem „deplorabes“ je označila v roce 2016 Hillary Clintonová při jednom z předvolebních projevů. Kryptoměna by ale měla mít mezinárodní přesah a neměla by se podle Wernicka omezovat jen na Spojené státy. Spuštění celého projektu se očekává na konci roku 2018.

Wernick věří, že kryptoměna může otočit k lepšímu život utlačované pracující

třídy. A doufá, že by Bannon mohl právě mezi tyto lidi rozšířit kryptoměny. „Sleduje ho 40 milionů lidí. Jeho ideologie mě nezajímá. Zajímá mě právě publikum, které má,“ řekl Wernick a dodal, že kontaktoval i některé podporovatele dalšího z kandidátů na prezidenta z roku 2016 Bernieho Sanderse. Právě tuto skupinu chce podle Wernicka Bannon získat na svou stranu.



Blockchain Druh decentralizované databáze, která je používaná například jako účetní kniha pro kryptoměny. Záznamy jsou navíc chráněny proti neoprávněným zásahům z vnějšku i z uzlů v síti.



Timothy Lewis, vývojář blockchainových technologií a investor uvedl, že s Bannonem osobně konzultoval kryptoměny hned několikrát. „Obklopuje se lidmi, kteří rozumí hodnotě kryptoměny a sám je velmi inteligentní. Není to vývojář nebo inženýr, ale dobře rozumí trhům,“ popsal Lewis pro Wired.

Bannon už dříve navrhl, že evropské země by mohly vydat národní kryptoměny aby se osvobodily z vlivu Evropské centrální banky. Právě strany a osobnosti zaměřené proti vládnoucí skupině v Evropě Bannon dlouhodobě podporuje.

V sobotu vyšlo najevo, že Bannon chce v Bruselu založit nadaci, která by podpořila růst populistických stran na celém kontinentu. Nadace by podle serveru Daily Beast měla ve vlivu soupeřit s Nadací pro otevřenou společnost amerického miliardáře George Sorose.

Stephen Bannon je americký podnikatel a politik, který vedl před prezidentskými volbami ve Spojených státech kampaň Donalda Trumpa. Po svém zvolení ho Trump v lednu 2017 jmenoval poradcem a hlavním stratégem Bílého domu. V pozici však Bannon vydržel jen do srpna 2017. Je známý zejména pro své ultrapravicové názory. V minulosti vedl i konzervativní web Breitbart News.