Turecko jako daňový ráj. EU zvažuje, že zemi zařadí na černou listinu

BRUSEL Evropská unie zvažuje, zda na černou listinu daňových rájů zařadí i Turecko. Rozhodnutí by zřejmě ještě víc zhoršilo mezi Ankarou a největším obchodním blokem na světě, uvedla dnes s odkazem na informované zdroje agentura Bloomberg. Pracovní skupina, která má v EU na starosti prověřit nespolupracující jurisdikce v oblasti daní, podle zdrojů nepovažuje dosavadní závazky Turecka za dostatečné.

Skupina by tak mohla doporučit ministrům financí, aby Turecko přidali na seznam, který má být zveřejněn 5. prosince.

Země EU jsou zatím rozděleny v názoru, zda vůči těmto nespolupracujícím jurisdikcím mají být použity finanční sankce. Zahrnutí Turecka na černou listinu může poškodit pověst země a zvýšit tlak na firmy v EU, aby tam omezily investice. Několik zemí, včetně Francie, podporuje i represivní opatření, jako je zrušení přístupu k mezinárodnímu financování. Rozhodnutí ale zatím nepadlo.

Možnost začlenění Turecka na seznam přichází v době, kdy Německo využívá svého vlivu na mezinárodní rozvojové instituce a snaží se omezit financování Turecka ze státní banky KfW, Evropské investiční banky (EIB) a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD).



Také německé komerční banky přezkoumávají své napojení na Turecko, řekl agentuře Bloomberg informovaný zdroj. A to jen několik dní poté, co německá kancléřka Angela Merkelová uvedla, že EU by jako odpověď na zásah vůči demokratickým institucím měla omezit předvstupní financování Turecka.

Podle současného návrhu, do něhož měl Bloomberg možnost nahlédnout, by na seznamu mělo být 36 zemí, včetně Srbska, Arménie, Cookových ostrovů, Marshallových ostrovů, Panamy a Tuniska. Sedm karibských zemí dostalo kvůli nedávnému řádění hurikánů dodatečný čas na splnění požadavků do února. Celkem bylo prověřeno 92 jurisdikcí a počítá se s tím, že seznam bude průběžně aktualizován.