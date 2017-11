Turistů v Česku přibylo, prodloužila se i délka jejich pobytu

PRAHA Hostů v ubytovacích zařízení v ČR ve třetím letošním čtvrtletí meziročně přibylo a déle v nich i zůstali. Stejný vývoj zaznamenal turismus za celých devět měsíců roku. Podle Českého statistického úřadu využilo od července do září služeb tuzemských hotelů nebo penzionů sedm milionů lidí, tedy o 5,9 procenta víc než loni v létě.

Za období od ledna do září turistů meziročně přibylo o 9,7 procenta na 15,85 milionu a počet jejich přenocování se zvýšil o zhruba osm procent, v samotném třetím čtvrtletí stoupl o 4,2 procenta na 19,9 milionu nocí.



Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda soudí, že téměř desetiprocentní nárůst turistů v Česku za první tři čtvrtletí odráží oživení evropské i globální ekonomiky. Celkově ale Česku pomáhá zejména nálepka bezpečné turistické destinace. Podle ředitelky zahraniční zastoupení pro Benelux Petry Koorn Palečkové příznivý vliv na turistiku v Česku měly i módní trendy v jednotlivých zemích. Například ve Švédsku je patrný odklon od dovolené na pláži k městskému turismu a Nizozemci hledají levnější alternativu k oblíbenému Španělsku a Francii. Podle společnosti BDO pak tahounem turistického ruchu může být i filmový průmysl, kdy filmy a seriály cestování natočené v Česku jsou pro turisty často impulzem k návštěvě.

Nejpočetnější byli Němci

Větší zájem o ubytování zaznamenaly hotely ze strany turistů z Česka i ciziny, přičemž nejvíce jich už tradičně bylo ze sousedních zemí. Nejpočetnější skupinu tvořili Němci, následovali návštěvníci ze Slovenska a Polska. Proti loňskému roku podle statistiků ale přibylo turistů z Asie a do země se začali vracet i ruští hosté, kteří v předchozích letech omezili své cesty kvůli krizi na cestování Ukrajině a ekonomickým důsledkům protiruských sankcí. Podle Kovandy je za jejich návratem do Česka znát stabilizace trhu s ropou a to, že se dokázali vypořádat se zmíněnými sankcemi.

V létě už tradičně nejvíce lákala turisty Praha, kde se aspoň na jednu noc ubytovalo 2,24 milionu hostů, což je meziročně o 4,2 procenta více. Turistů přibylo ve třetím čtvrtletí ale ve všech krajích, do Královéhradeckého jich dokonce přijelo nejvíce za dobu jeho existence od roku 2000. Největší nárůst pak zaznamenal Ústecký kraj, kde se ubytovalo meziročně o 16,8 procenta více lidí. Naopak nejméně, o 0,1 procenta, se zvýšil počet návštěvníků v Libereckém kraji.

Co do délky pobytu turistů si v létě nejvíce polepšila ubytovací zařízení na jihu Moravy, počet přenocování hostů se tam meziročně zvýšil o 12,2 procenta. Přesto turisté strávili v regionu v průměru jen 2,3 noci, což je stále nejméně ze všech krajů. Dáno je to tím, že řada cizinců, hlavně Poláků, využívá jižní Moravu jako zastávku při cestě na dovolenou převážně na Jadran.

Vedle toho Jihočeský kraj byl jediným regionem, kde se délka pobytu turistů snížila. Turisté v tamních ubytovacích zařízeních strávili meziročně o téměř čtyři procenta méně nocí.