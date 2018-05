Co bude dál dělat odvolaný Tvrdík? Na Twitteru vysvětloval, proč J&T nepřišly peníze

PRAHA Dosavadní místopředseda CEFC Europe Jaroslav Tvrdík na Twitteru potvrdil, že CITIC Group v dohodnutém termínu nezaplatila dluh za CEFC Europe. Zabránily tomu podle něj ale čtvrteční kroky J&T, která odvolala představenstvo CEFC Europe a nahradila ho krizovým managementem. Ujistil, že firma má peníze na zaplacení dlužných 450 milionů eur připravené. Podle svého vyjádření pro server Lidovky.cz má Tvrdík v plánu dál působit jako předseda představenstva Slavie i dalších firmách, které nebyly předmětem zástavy.

„Jsem prezidentem Komory (Smíšené česko čínské komory vzájemné spolupráce - pozn. red.) a tato práce mě baví a uspokojuje. Současně jsme stále jako fyzická osoba pověřen výkonem akcionářských práv u společnosti, které nebyly předmětem zástavy, jako je například společnost TVS, Pivovary Lobkowitz Group nebo Medea Group/TV Barrandov. Nebyl jsem také odvolán z pozice předsedy představenstva Slavie Praha, takže budu pracovat a plnizt svoje povinnosti ve všech těchto firmách,“ uvedl Tvrdík pro server Lidovky.cz.



Na Twitteru v pátek večer napsal, že za včasné nezaplacení dluhu za evropskou CEFC mohou kroky J&T. „Úvěry se mají platit včas, souhlas. Naše ale byly sporně předčasně zesplatněny. Původní termín byl 31. 7. 2018. V úterý dostal CITIC/CEFC China termín zaplacení do dneška (do pátku) do 14:00. Nebýt včerejších (čtvrtečních) úkonů a při dodržení zákonné povinnosti součinnosti věřitele, bylo uhrazeno,“ napsal Tvrdík.

Spolumajitel J&T Patrik Tkáč v pátek na Twitteru uvedl, že místo placení podal Tvrdík 40 předběžných opatření. „Jsme připraveni okamžitě přijmout platbu zákonnou cestou a odevzdat klíče,“ napsal Tkáč na Twitteru slovensky.

J&T ve čtvrtek uvedla, že ke změnám přistoupila i proto, že získala informace, že CEFC začala podnikat opatření, jimiž chtěla bránit věřitelům ve výkonu akcionářských práv. Podle právníků jsou kroky J&T standardním opatřením věřitele. Tvrdík ale na twitteru položil otázku, zda skutečným účelem odvolání představenstva CEFC nebylo zablokování možnosti dlužníka v termínu zákonně zaplatit.



Tvrdík podotkl, že předseda představenstva čínské firmy v ČR jednal osobně jak s vedením J&T, tak s prezidentem Milošem Zemanem, poté podepsal právní garanci zaplacení a poslal na účet v ČR 475 mil. euro. „Opravdu někdo věří, že nechce zaplatit?,“ dodal Tvrdík.

CEFC China Energy dluží skupině J&T 450 milionů eur (11,5 miliardy Kč). Pohledávku má zaplatit čínský státní konglomerát CITIC Group, který má v CEFC Europe podíl 49 procent. J&T už dříve uvedla, že bude jednat s firmou CITIC, kterou považuje za důvěryhodného a transparentního partnera.



CEFC má podíly v aeroliních Travel Service nebo cestovní kanceláři Invia.cz

Čínská CEFC si před časem vybrala ČR jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách. Má je například v aeroliniích Travel Service nebo cestovní agentuře Invia.cz, ovládá Pivovary Lobkowicz Group, strojírenský a metalurgický podnik Žďas Žďár nad Sázavou, fotbalovou Slavii i stadion v Edenu. V Česku CEFC Europe spravuje aktiva přes 1,5 miliardy eur (38,34 miliardy Kč).

O problémech CEFC se začalo psát poté, co vyšlo najevo, že jejího šéfa Jie Ťien-minga, který je poradcem prezidenta Miloše Zemana, vyšetřují čínské úřady pro podezření z ekonomické kriminality.

Za dluhy ručí CEFC mimo jiné budovou bývalé Živnobanky v centru Prahy, administrativním komplexem Florentinum nebo fotbalovou Slavií.