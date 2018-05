Tweet za milion dolarů. Nejvlivnější jsou na sociálních sítích zpěvačky, Česku vládne Kvitová

PRAHA V současné době jsou sociální sítě možná největší hybnou silou světa. Obrovské množství lidí je na nich závislé, většina je využívá každý den a nedovede si bez nich představit své fungování. Najde se ale také množství osobností, kteří skrze sociální sítě využívají svůj vliv a vydělávají velmi dobré peníze. Podívejme se na top 10 nejvlivnějších osobností na světě a trojici nejvlivnějších v České republice.

Podle zprávy společnosti D´Marie Analytics, která se specializuje na vliv sociálních médií na společnost, je nejvlivnější osobností na sociálních sítích zpěvačka Ariana Grande. Ta je jednou z osmi lidí na světě, jejichž příspěvek na sociálních sítích má marketingovou hodnotu přes miliardu dolarů.

I proto je v hledáčku špičkových značek v oblasti módy, kosmetických přípravků nebo elektroniky, které by ji rádi využili při propagaci svých výrobků. To v překladu znamená, že pokud bude mít Ariana Grande na fotce nějaký produkt, pomůže firmě stejně, jako by sama společnost investovala milion dolarů do reklamy.

Například třicetisekundová reklama na nejdražšší jednorázové sportovní události roku 2018, finále ligy amerického fotbalu Super Bowl, má stát pět milionů dolarů. Příspěvek na sociálních sítích navíc koluje třeba i celý den a pokud ho přispěvatel nesmaže, zůstává tam neustále.