Kryptoměny výrazně klesaly. Bitcoin si pohoršil nejvýrazněji od roku 2013

LONDÝN Kryptoměny v pátek výrazně klesaly a některé z velkých ztratily více než 20 procent. Hodnota největší z nich, bitcoinu, se pak propadla pod 8000 dolarů (více než 162 tisíc korun) a je na nejlepší cestě vykázat nejvyšší týdenní ztrátu od roku 2013.

K propadu přispívají snahy regulačních úřadů po celém světě výrazně omezit tyto měny, což nutí investory prodávat, píše agentura Reuters.



Propad hodnoty v tomto týdnu znamená, že celková tržní hodnota kryptoměn se snížila na 385 miliard USD. To je podle Coinmarketcap.com méně než polovina výše dosažené v lednu. Tržní hodnota kryptoměn se vypočítává vynásobením počtu existujících digitálních mincí jejich cenou, i když mnozí pochybují, zda je to správný způsob, jak je hodnotit.

Na vině je regulace ze strany úřadů

Bitcoin podle burzy Bitstamp odpoledne klesl o 12 procent na dvouměsíční minimum 7910 USD. Od počátku týdne již ztrácí 30 procent. Druhá největší měna ethereum se propadla o 23 procent a třetí ripple o 31 procent, vyplývá z údajů coinmarketcap.com.

„Regulační tlak je extrémně silný a to vytváří špatné prostředí pro kryptoměny. V krátkodobém horizontu to mnoha investory otřese,“ uvedl Naeem Aslam, analytik firmy Think Markets, která investuje do kryptoměn.



Drobní investoři nalili množství peněz do digitálních mincí. Láká je obrovský růst cen. Mnoho regulátorů ale upozorňuje, že kryptoměny jsou vysoce spekulativní a nebezpečné investice a snaží se proti nim bojovat. Indie ve čtvrtek slíbila, že vymýtí jejich používání. Připojila se tak k Číně a Jižní Koreji, které rovněž chtějí proti nim zasáhnout a alespoň částečně je zakázat.

Facebook zakázal reklamy na kryptoměny

Sociální síť Facebook tento týden uvedla, že zakáže reklamy na kryptoměny, protože mnoho z nich je spojených se zavádějícími nebo klamavými propagačními praktikami. Regulátoři v USA pak poslali předvolání dvěma z největších světových hráčů v oblasti kryptoměn, burzám Bitfinex a Tether. Obavy o bezpečnost také obnovila masivní krádež kryptoměn za 530 milionů USD na japonské burze.



Příznivci kryptoměn upozorňují, že krátkodobé výkyvy cen se dají očekávat a nenarušují sílu a hodnotu technologie blockchain, o kterou se opírají. Vývoj jejich cen je však do značné míry způsoben spekulativními investicemi.

Při pohledu zpět do roku 2011 a včetně nejnovějšího výprodeje se cena bitcoinu na burze Bitstamp snížila o polovinu devětkrát, než znovu oživila. Naposledy to bylo v období od listopadu 2014 do ledna 2015.