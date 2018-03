U pokladny si budete moci vybrat až tři tisíce, stačí nakoupit za korunu

PRAHA Banky a kartové společnosti chtějí vzkřísit skomírající službu výběru hotovosti přímo v prodejnách. Češi si budou moci zanedlouho vybrat z účtu hotovost na pokladnách některých obchodů až do výše tří tisíc korun. Stačit jim k tomu bude nákup například jediného rohlíku za korunu. Služba je pro zákazníky bank zdarma.

„Dojde k úpravě pravidel tak, aby si lidé mohli takto vybrat více peněz,“ říká šéf kartové společnosti MasterCard Miroslav Lukeš. Plánované změny potvrdil LN i šéf Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán a některé banky.

Dosud mohli lidé využít této služby známé jako cash back jen při nákupu nad 300 korun a maximální možná částka výběru činila 1500 korun. Změna má nastat ve druhém čtvrtletí letošního roku.

„Mělo by to být platné od půlky dubna 2018 pro naše držitele debetních karet a obecně pro celý trh,“ říká mluvčí mBank Pavel Vlček. Jestli to bude skutečně tak brzy, ale není úplně jasné. „Od poloviny dubna platí změna parametrů u karet Visa. Čekáme na vyjádření MasterCard. Služba cash back s novými parametry bude spuštěna najednou,“ vysvětluje Kotlán. „Během druhého čtvrtletí potvrdíme dohodnuté změny,“ uvedl na dotaz LN Lukeš.

Banky a kartové společnosti si od nových podmínek slibují resuscitaci mezi lidmi nepříliš využívané a známé služby. „Primární argument je, že lidé zaplatí v jednu chvíli kartou a zároveň si vyberou, kolik potřebují,“ vysvětluje šéf MasterCard. „Pro obchodníky to znamená méně hotovosti na pokladně, budou z toho mít i nějaký poplatek. Banky zase ušetří na budování bankomatové sítě. Cash back je pro ně výrazně levnější než výběr z bankomatu,“ dodal Lukeš.

Jen pro představu, v roce 2013 vybrali lidé podle statistik Sdružení pro bankovní karty na pokladnách více než 720 milionů korun. Z bankomatů si ale ve stejném roce vyzvedli skoro devítisetnásobně více – 641 miliard korun. V roce 2016 si klienti vybrali přes cash back už jen 650 milionů korun, přičemž výběry z bankomatů vzrostly na více než 700 miliard.



„V poslední době kvůli zvýšenému výskytu počtu bankomatů je tato služba méně využívaná, nadále ji však plánujeme pro naše zákazníky poskytovat,“ tvrdí Pavla Skalická, manažerka sítě obchodů Žabka.

Restart služby

„Touto změnou, zejména zrušením podmínky minimálního nákupu za 300 korun, by se dle našeho názoru měla tato služba ‚zrestartovat‘ a nově bude atraktivní alternativou pro menší výběry hotovosti místo výběrů z bankomatů,“ říká Vlček.

Pro zákazníky, jejichž banky zpoplatňují výběr z cizího bankomatu, je vyzvednutí peněz u pokladny levnější.

„Byli bychom rádi, kdyby naši klienti službu cash backu více využívali, zejména pokud nemají ve svém okolí náš bankomat. Na rozdíl od výběru z cizího bankomatu totiž mohou stejně jako z našeho vlastního bankomatu vybírat i s pomocí cash backu zdarma. V minulosti jsme už na tuhle možnost klienty upozorňovali, nejvíce by ale pomohlo, kdyby se aktivně nabízela přímo u pokladen,“ říká mluvčí Air Bank Vladimír Komjati.

Stále častěji bez hotovosti

„Služba je užitečná zvláště v malých obcích, kde není bankomat, ale je tam například Coop. Zákazníci mají možnost si během nákupu vybrat hotovost,“ upozorňuje mluvčí Fio banky Zdeněk Kovář.

Takto vybrat však nelze u všech řetězců. Z největších obchodníků umožňují vyzvedávat u pokladen například Albert, Globus, Coop, drogerie Teta či prodejny Žabka, patřící společnosti Tesco. Samotné Tesco nicméně tuto alternativu přístupu k hotovosti zákazníkům nenabízí. „Chceme, aby se do toho zapojili i další obchodníci. S několika již jednáme,“ říká Lukeš.

Jenže i obchodníci, kteří výběr nabízejí, říkají, že zájem klientů je stále menší.„Služba má své stálé zájemce, nicméně se potvrzuje současný trend, kdy zákazníci stále častěji preferují bezhotovostní platby a hotovostí platí méně než v minulosti, tudíž ji nemají potřebu ani v takové míře držet,“ vysvětluje Barbora Vanko, mluvčí obchodů Albert.

Cash back by měl být výhodný i pro obchodníky. „Jednak do prodejny přijde člověk, který zde nakoupí. Druhým důvodem je, že obchod dostane za výběr zaplaceno, a zatřetí má obchodník méně hotovosti, již pak musí vozit do banky,“ vysvětluje Lukeš.