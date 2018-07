Uber bude od října evidovat tržby řidičů v EET

PRAHA Společnost Uber bude od začátku října evidovat tržby svých řidičů v EET. Společnost bude navíc finanční správě poskytovat data o aktivitách šoférů, které stát bude moci využít k daňové kontrole. Povinnost se ovšem bude týkat pouze nových řidičů, kteří začnou pro společnost jezdit po zavedení EET. Firma se k tomu dnes zavázala podpisem daňového memoranda. V současnosti společnost v Česku eviduje zhruba 2000 aktivních řidičů.

EET se tak zatím nebude týkat řidičů, kteří pro společnost jezdí už v současnosti. Dohoda mezi ministerstvem financí a Uberem platí zatím na rok, případné rozšíření povinnosti firma podle generálního ředitele společnosti pro střední a východní Evropu Alexeie Stakha zváží podle fungování současné dohody.



Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by memorandum mělo rozptýlit obavy, že stát nedokáže regulovat sdílenou ekonomiku. Podle ní je současná legislativa dostačující k tomu, aby stát mohl kontrolovat i tyto služby. „Chyběly nám k tomu informace, které nám teď společnost Uber poskytne,“ řekla. Dohoda by se zároveň podle ministryně měla stát základním kamenem pro kontrolu dalších společností fungujících na podobné bázi.

Podle ministerstva by zavedení EET u Uberu mělo také uklidnit současné spory taxikářů se společností, Uber se totiž k EET zavázal dobrovolně. Taxikáři zatím své tržby elektronicky evidovat nemusí, změnit by to však měla novela zákona o elektronické evidenci tržeb, kterou v současnosti projednávají poslanci.

Řidiči taxi loni kvůli službě Uber v Praze opakovaně protestovali a pomalými průjezdy městem blokovali dopravu. Fakt, že řidiči firmy nedodržují stejná pravidla jako taxikáři, podle nich znamená nekalou soutěž. Vyjádření zástupců taxislužeb ČTK shání.

Taxikáři kromě Uberu protestovali i proti estonské firmě Taxify, která rovněž využívá pro objednání řidičů mobilní aplikaci. „Taxify na rozdíl od některých našich konkurentů již od spuštění provozu v Praze platí veškeré daně v České republice, a to jak daň z příjmů, tak DPH a ostatní daně i poplatky,“ komentoval dnešní podpis šéf Taxify pro Česko a Slovensko Roman Sysel.

Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy dnešní dohoda souvisí s loňským rozhodnutím Evropského soudu, podle kterého je Uber přepravní firmou a nikoliv technologickou společností a musí tak dodržovat národní pravidla stejně jako taxislužby. „Memorandum je tedy za daných podmínek žádoucím kompromisem, na nějž však Uber vlastně musel přistoupit, chtěl-li dále rozšiřovat své podnikání,“ uvedl Kovanda. Dodal, že firma i kvůli tlaku investorů usiluje o to stát se standardní korporací a memorandum by mohlo oslabit argumenty taxikářů, kteří mimo jiné poukazovali i na to, že šoféři Uberu řádně neplní svoji daňovou povinnost.

Uber už koncem dubna podepsal memorandum s českou vládou, ve které se se firma zavázala ke zřízení českého živnostenského oprávnění, které jí scházelo. Součástí dohody bylo i to, že řidiči budou muset splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Podobně jako u EET se to má týkat jenom nových řidičů.

Americká firma působí v Česku od roku 2014. V roce 2017 začali nasmlouvaní řidiči s vlastními auty jezdit i v Brně, soud však jejich činnost zakázal předběžným opatřením. I když ho soud poté zrušil, firma stále v moravské metropoli nejezdí. Služby Uberu v Praze využívá podle informací firmy 300.000 lidí.