Uber testuje rozvážení jídla za předplatné. Může nabídnout exkluzivní menu

LONDÝN/PRAHA Uber Eats je dceřinnou společností nejznámější a celosvětově nejrozšířenější alternativní přepravní služby, která se v mnoha městech a zemích po celém světě střetává s tradičními taxislužbami. Zatopit by ale podobným způsobem mohla v budoucnu i standardním rozvozům jídla, jejichž nejoblíbenějším zástupcem je u nás služba DámeJídlo.cz. Uber Eats totiž uvažuje o tom, že by stávající obchodní model převrátil na ruby zavedením předplatného, jak ho známe z různých on-line služeb.

Zatímco dnes se za rozvoz jídla v drtivé většině případů platí jednotlivě, přičemž kromě jídla musíte často uhradit i dopravu, Uber předpokládá, že by tento systém mohlo vystřídat předplatné, které by znamenalo, že zákazník nebude muset platit dovoz a bude mít naopak přístup k exkluzivnímu menu. Podle magazínu Business Insider už tuto službu firma testuje. Zkušební program zatím běží v několik vybraných městech, prozradil webu Toussaint Wattinne z britské pobočky Uber Eats.

Po čtyřech jídlech už na předplatném vyděláte

Zájem o předplatné není náhodný. Ve Velké Británii úspěšně konkuruje Uberu v rozvozu jídla společnost Deliveroo, která přišla s nabídkou předplatného loni v listopadu. Zaplacením poplatku ve výši 8 liber, tedy v přepočtu asi 230 korun, se člen věrnostního programu vyhne placení za každou jednotlivou dovážku. Ta přitom vyjde v případě této služby na 2,5 libry, čili přes 70 korun. Pokud předplatitel využívá službu pravidelně, investice se mu rychle vrátí.

Uber Eats by ale mohl přijít také s alternativou, v rámci níž by byla předplatitelům dostupná speciální jídla, anebo dokonce zavést vyšší paušál, po jehož zaplacení už by zákazník neplatil ani za každý jednotlivý pokrm, spekulují zahraniční servery. Toussaint Wattinne nechtěl model více přiblížit, ale předpokládá se, že v Británii by mohla být novinka spuštěna v nadcházejících měsících.

Jídlo objednáte přes mobil s účtem z Uberu

Služba v tuto chvíli funguje podle posledních informací z loňského července ve více než stovce měst ve 27 zemích světa. Stejně jako u klasického Uberu je i v případě Uber Eats jeho páteří mobilní aplikace, s jejíž pomocí si hladový zákazník objedná vybrané jídlo. V Česku zatím k dispozici není, ale její web je přeložený do češtiny, což může naznačovat, že se na této věci brzy něco změní. Uživatelský účet přitom sdílí rozvoz jídla s alternativní taxislužbou, takže každý zákazník Uberu je potenciálním registrovaným zákazníkem Uber Eats.

Uber rozvor jídla odstartoval v roce 2014 a slibuje dovážku jídla za 30 minut a méně. I to by mohla být jeho konkurenční výhoda. Disponuje totiž velkou flotilou aut a řidičů. Kromě Velké Británie už služba v Evropě funguje třeba ve Francii, Španělsku, Itálii, Rusku, Polsku, Rakousku nebo Nizozemsku.