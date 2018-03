Účtenkovka bude do konce roku stát ministerstvo financí zhruba 34 milionů

PRAHA Náklady na účtenkovou loterii k elektronické evidenci tržeb (EET) bez započtení výher by do konce letošního roku měly činit zhruba 34 milionů korun. Vyplývá to z informací zveřejněných ministerstvem financí (MF). Loterii spustilo MF loni 1. října, slosování se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. Ročně plánuje MF vyplatit výhry za 64,8 milionu korun.

Z materiálu vyplývá, že letos je na propagaci loterie určeno zhruba 14 milionů korun. MF plánuje od května do konce roku utratit osm milionů korun za informační kampaň v televizi a pět milionů korun za kampaň v rozhlasu. Loni od konce září do letošního března kampaň v rozhlase stála 3,2 milionu korun.



Slosování loterie se koná každý 15. kalendářní den v měsíci. První výhra je milion korun, druhá automobil za zhruba 400 000 Kč, třetí 300 000 Kč, čtvrtá 200 000 Kč a pátá 100 000 korun. Dále mohou lidé získat 20 výher po 20 000 Kč, 1000 výher po jednom tisíci Kč a 20 000 výher po stokoruně.

Ministerstvo si od loterie slibuje větší motivaci zákazníků k přebírání účtenek vydaných v EET, jehož efektivita by se tím měla zvýšit. Zájemci mohou registrovat účtenky prostřednictvím formuláře na www.uctenkovka.cz nebo pomocí mobilní aplikace Účtenkovka. Opozice je k zavedení loterie skeptická.

EET zatím platí pro hotely a restaurace a maloobchodní a velkoobchodní firmy. Do účtenkové loterie tak je možné zaregistrovat jen jejich účtenky. Za prvních pět slosování bylo do Účtenkovky zaregistrováno 79,9 milionu účtenek a celkově se zapojilo 777 864 hráčů. V pátém kole Účtenkovky zaregistrovalo 422 793 aktivních hráčů celkem 15,5 milionu účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 13,6 milionu.