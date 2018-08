Ukrajina kvůli anexi Krymu navrhuje zrušení železničních spojů s Ruskem

Kyjev Ukrajinská vláda zvažuje návrh na úplné přerušení železničního spojení s Ruskem. Podle agentury Interfax návrh předložil ministr pro infrastrukturu Volodymyr Omeljan jako jednu z dalších reakcí Kyjeva na anexi Krymského poloostrova a podporu, kterou Moskva poskytuje donbaským radikálům.

Blokáda by se podle Omeljana týkala jen osobní dopravy, protože přeprava nákladů je významným zdrojem příjmů do ukrajinské státní pokladny. Zablokování nákladní železniční dopravy by rovněž mohlo vést ke konfliktu se Světovou obchodní organizací (WTO), uvedl ministr.

Železniční spojení mezi Ukrajinou a Ruskem zajišťuje téměř výhradně ukrajinská státní železnice Ukrzaliznycja. Soupravy se vypravují z Kyjeva, Lvova a Chmelnyckého. Ruská státní železnice využívá ukrajinskou železniční síť jen pro tranzit na trase z Moskvy do moldavského Kišiněva.

Zmocněnec ukrajinského prezidenta Petra Porošenka pro Krym Izet Hdanov v úterý podle Interfaxu navrhl, aby Ukrajina přerušila také autobusové spojení s Ruskem. „Zastavení železniční dopravy je jednoznačně správné, ale stejně tak je třeba bezodkladně zastavit i dopravu autobusovou,“ napsal Hdanov na Facebooku.