Umělé mozky nás jednou odpojí, tvrdí zakladatelé antiviru Avast

PRAHA Co si Pavel Baudiš a Eduard Kučera, zakladatelé antivirové firmy Avast, myslí o budoucnosti a technologiích a proč je děsí lehkost, s níž se dnes mladí lidé vzdávají svých svobod?

V podstatě z ničeho vybudovali firmu s globálním významem. Jak jinak ostatně titulovat společnost, jež má téměř půl miliardy zákazníků a zanedlouho vstoupí na londýnskou burzu, jež ji ocení na skoro čtyři miliardy dolarů.

Pavla Baudiše a Eduarda Kučeru, jedny z nejúspěšnějších českých podnikatelů polistopadové éry, jsme zpovídali v rámci seriálu Příštích 100 let republiky, v němž magazín Index LN hovoří s inspirativními osobnostmi Česka na téma budoucnosti naší ekonomiky, byznysu a společnosti.

Mimochodem, burzovní premiéra jejich antivirové společnosti Avast bude největším úpisem akcií technologické firmy v historii londýnského akciového trhu. Z úst lidí, kteří se díky technologiím stali miliardáři, tak může znít zvláštně, když oba shodně tvrdí, že lidstvo se stalo na technologiích závislé až příliš.



„Myslím, že závislost na technologiích, kterou máme, je šílená a přehnaná. Někteří lidé svůj život neprožívají, někteří jej pouze sdílejí. A to je podle mě velká chyba,“ říká Eduard Kučera. Pro lidstvo je podle něj takový vývoj vzhledem k rozvoji umělé inteligence dokonce nebezpečný.

„Ohledně umělé inteligence jsem poměrně skeptický, protože si myslím, že až si ty stroje uvědomí samy sebe, zjistí, že nás nepotřebují. A prostě nás odpojí. Vzhledem k tomu, že jsme na strojích čím dál závislejší, přežijí pak jen lidé žijící ve starých kamenných stavbách se zásobami potravin, kteří mají pole, jež dokážou obdělávat,“ domnívá se Kučera.

Soukromí je svoboda

Oba dva také silně kritizují, jak se lidé snadno a ochotně vzdávají řady svých svobod. „Lidé jsou ochotní vzdát se velké části svých svobod za hrozně málo. To bylo vidět třeba v USA po 11. září. Po celém světě se dnes lidé vzdávají svého soukromí, čímž se vlastně vzdávají své svobody. Když se dnes bavím s mladými startupisty, zdá se mi, že jim to vyhovuje,“ stěžuje si Kučera, který zároveň varuje, že jakmile se vzdáme dobrovolně jen kousíčku svobody, okamžitě se jí zmocní stát a vlády. Člověk by proto podle něj nikdy neměl obětovat svou svobodu výměnou za větší bezpečí.

„Člověk má mít možnost stát se kriminálníkem, protože když tu volbu nemá, nemá ani svobodu. Jak ukazuje film Lid versus Larry Flynt, musíme mít svobodu tisknout prasárny, aby nám příště nezakázali tisknout básně,“ říká Kučera.

Podle Baudiše nás tak nakonec nečeká budoucnost podle v současnosti tolik citovaných vizí George Orwella, ale spíše podle neméně trudných předpovědí Aldouse Huxleyho.

Orwell by se divil

„Orwell říká, že společnost bude řízena pomocí represí, poprav, bude zakázáno číst knihy, zatímco Huxley tvrdí, že represe nebude vůbec zapotřebí, protože lidé se dobrovolně sami podřídí, za pár cukříků se podvolí a knihy stejně číst nebudou,“ tvrdí Baudiš. Mladí lidé si dnes podle něj ani neuvědomují úbytek svobody, protože jsou již od dětství vychováváni v tom, že je normální být neustále pod dohledem.

„Když jsme my byli malí a neexistovaly mobilní telefony, vypadli jsme na celé odpoledne ven a rodiče o nás nevěděli. Bylo to normální a v pořádku. Dnes děti chodí daleko méně ven, protože se o ně rodiče bojí, a jsou pořád pod dohledem, protože u sebe neustále mají mobil. A děti si na to zvyknou natolik, že jim to přijde normální,“ popisuje Baudiš. V dospělosti jim pak už podle něj ani nevadí, že v roli dohlížitele vystřídá rodiče stát či někdo jiný.