Umělé mozky potřebují naše data, aby mohly léčit, tvrdí tvůrce Watsona

PRAHA Umí předpovídat počasí, rozumí lidské řeči a učí se i mnohem užitečnější věci, třeba i léčit rakovinu. Umělá inteligence k tomu ovšem potřebuje obrovské množství dat. Nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR je krok správným směrem a dalšímu vývoji nepřekáží, tvrdí Ruchir Puri, hlavní architekt slavného Watsona z dílny IBM.

LN: Otevírá GDPR podle vás více možností využívat data, nebo tomu naopak staví překážky?

Veškerá pravidla a veřejné instituce mají odlišnou představu, jak máme data využívat a jak to budeme dělat v budoucnu. Nařízení jako GDPR jsou tak z mého pohledu dost jednorázová. Důležité je, že je o vaše osobní údaje dobře postaráno. Nebudu nicméně tvrdit, že nám GDPR staví překážky, je to krok správným směrem, který do velké míry připouští, že budou data používat i technologie jako umělá inteligence. Jakékoliv další zákony nesmí překážet právě takovým technologiím.

LN: Využívání technologií jako umělá inteligence a dat k manipulaci lidmi vás neznepokojuje?

Nemůžu komentovat žádný konkrétní skandál z poslední doby jako byla Cambridge Analytica. Obecně ale rozhodně platí, že data jsou palivo pro umělou inteligenci. Pro nás je klíčové, abychom byli schopni je sledovat, abychom věděli jaká data tečou odkud a kam, i když jsou samozřejmě anonymizovaná. To je pro naše modely zásadní, nemůžeme fungovat jen na nějakých datech. Zároveň si uvědomujeme, že data a umělá inteligence budou mít stále větší dopad na společnost a věřím v právo lidí ptát se, jaká data používáme a kde jsme je vzali. Používáme také především data firem, které nejsou sice chráněny jako jejich zákazníci, ale zase mají obchodní tajemství.

Zkrátka potřebujeme vaše data, chceme se na nich učit, ale také chceme, abyste o tom věděli a celá architektura je postavená transparentně. První úroveň je něco jako Wikipedia, každý k těmto datům má přístup, druhá jsou korporátní data, účetnictví a podobně. Třetí pak jsou oddělené, chráněné, tajné údaje zákazníků a firem, ke kterým se opravdu nikdo nedostane.



LN: Největší otázkou je ale co se s umělou inteligencí jako Watson za miliardy bude dělat?

Podívejte se třeba na spolupráci s nemocnicí Sloan Memorial, která je jedním z předních center v USA a na světě k léčbě rakoviny. Watson Oncology se používá v řadě zemí světa (včetně např. Slovenska - pozn. red.) k lepším návrhům léčby některých nádorových onemocnění. A půjdeme v tom snad ještě dál, pokroky v této oblasti jsou úžasné.

Ruchir Puri - mozek umělého mozku Původním vzděláním indický inženýr se přes řadu prestižních pozic na světových univerzitách dostal na vrchol IT světa.

V IBM má Ruchir Puri na starosti klíčový vývoj možná toho nejcennějšího, co IBM vůbec má. Miliardová umělá inteligence Watson se proslavil výhrou v televizní soutěži Jeopardy.

Od té doby se ale zaměřuje hlavně na praktické využití, komunikaci s lidmi a analýzu velkého množství dat a jejich zpracování.



Další velké pokroky jsou například v porozumění mluvené řeči, což nám umožňuje velké pokroky i ve zdravotnictví. Jen v posledních dvou letech se Watson naučil medicínskou terminologii. To, co kdysi vyhrálo televizní kvíz Jeopardy bylo ve své době skvělé, dneska jsme ale mnohem, mnohem dál. Učíme se třeba rozeznávat CT skeny a rentgeny, ještě tam úplně nejsme, ale děláme velké pokroky.

LN: Co jsou hlavní překážky pro rozvoj umělé inteligence?

V oblasti zdravotnictví je to třeba veliké množství nezpracovaných údajů o zdravých lidech, které prostě nemáme k dispozici. Jedna věc na kterou se specializujeme je učit se z menšího obrázku, než bychom chtěli. Když se třeba chcete Watsona zeptat na počasí, řeknete mu přesně co chcete a on to ví. Bez jasného zadání a dostatku dat je to ale mnohem těžší.

