Čekejme drahá jablka. Letos jich je nejméně od roku 2011

HOLOVOUSY (Jičínsko) Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu k začátku září měla meziročně klesnout o 24 procent na 96.657 tun, a být tak nejnižší od roku 2011. Sklizeň hrušek by se měla snížit o 36 procent na 4281 tun. Vyplývá to z odhadu sklizně provedeného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Podle předsedy Ovocnářské unie ČR Martina Ludvíka jsou hlavním důvodem nízké sklizně jarní mrazy. Celkové ztráty na tržbách ovocnáři letos odhadli na půl miliardy korun.



Poslední odhad sklizně k 1. září se týká jen jádrovin, protože ostatní ovoce je již většinou sklizené. „Mrazy významně poškodily i peckoviny. Nízké sklizně byly u meruněk, broskví, třešní, višní i švestek,“ řekl Ludvík. Dodal, že v někde, především na Moravě a ve středních Čechách, se na propadu úrody podepsalo i sucho. Největší finanční ztráty budou na jablkách, které jsou hlavním ovocným druhem.