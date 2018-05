USA a Čína se blíží k dohodě ohledně firmy ZTE, ve hře je i odstranění čínských cel

PEKING Washington a Peking se blíží k dohodě, která by obnovila přístup čínského výrobce telekomunikačních zařízení ZTE k součástkám a softwaru ze Spojených států. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené s jednáním. Dohoda by podle nich mohla zahrnovat odstranění čínských cel na dovoz zemědělských produktů z USA.

Ministerstvo obchodu USA zakázalo americkým podnikům prodávat součástky a software firmě ZTE v souvislosti s kauzou nelegálních dodávek amerického zboží a technologií do Íránu. Sedmiletý zákaz vyhlášený v polovině dubna paralyzoval klíčové aktivity ZTE. Americký prezident Donald Trump nicméně tento měsíc nařídil ministerstvu obchodu, aby podniklo kroky na pomoc čínskému podniku.



Zpráva agentury Reuters přichází krátce po dohodě Číny se Spojenými státy, která snížila obavy z obchodní války mezi dvěma největšími ekonomikami světa. USA a Čína v sobotu oznámily, že se dohodly na opatřeních k výraznému snížení amerického obchodního deficitu. Čína by podle dohody měla nakupovat více amerického zboží, zejména zemědělských a energetických produktů.

Čínská společnost ZTE - ilustrační foto.

Společnost ZTE loni před soudem v Texasu přiznala, že dodávkami amerického zboží a technologií do Íránu porušovala americké sankce. Přiznání bylo součástí dohody s americkými úřady, v jejímž rámci musela firma na pokutách zaplatit 890 milionů dolarů (zhruba 19 miliard Kč).

Za dubnovým zákazem dodávek z USA stojí porušení některých podmínek dohody. Americké podniky podle odhadů dodávaly 25 až 30 procent součástek využívaných v zařízeních ZTE.