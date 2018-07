USA mohou ještě ustoupit od dvacetiprocentních cel na evropská auta

BERLÍN Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa je ochotna výměnou za ústupky přestat hrozit cly na dovoz evropských aut do USA. Agentuře Reuters to ve čtvrtek řekl zdroj blízký německému autoprůmyslu. Návrh podle něj na schůzce učinil šéfům velkých německých automobilek americký velvyslanec v Berlíně Richard Grenell.

Diplomat podle informací německého listu Handelsblatt ve středu špičkám Daimleru, Volkswagenu a BMW řekl, že Trump přestane hrozit cly, pokud Evropská unie zruší poplatky za dovoz amerických vozů.



Americký prezident minulý měsíc pohrozil, že uvalí dvacetiprocentní clo na veškerá auta dovážená do USA z Evropy. Opatření by tak mohlo obrátit vzhůru nohama současný obchodní model německých automobilek, poznamenal Reuters.

Německé sdružení automobilového průmyslu VDA ve čtvrtek připomnělo, že jeho zástupci v rozhovorech s Grenellem opakovaně volali po svobodném a spravedlivém obchodování. „Je ale jasné, že jednání se konají výlučně na politické úrovni,“ uvedla organizace ve svém sdělení. Podotkla nicméně, že návrhy na oboustranné odstranění cel a obchodních bariér jsou pozitivním znamením.

Evropská unie nyní na dovoz automobilů z USA uplatňuje desetiprocentní clo, zatímco dovoz do USA podléhá clu 2,5 procenta u osobních a 25 procent u dodávkových a sportovně-užitkových automobilů. Evropská unie loni do USA vyvezla osobní auta za 37,4 miliardy eur, zatímco hodnota amerického dovozu do Evropské unie činila pouze 6,2 miliardy eur.

Ochotu vyjednávat o snížení evropských cel na dovoz automobilů ve čtvrtek vyjádřila v Berlíně po jednání s maďarským premiérem Viktorem Orbánem německá kancléřka Angela Merkelová. Vzniknout by za tímto účelem podle ní měla společná evropská pozice. Aby krok neodporoval pravidlům Světové obchodní organizace (WTO), muselo by se ale opatření dotknout všech zemí, nikoli pouze USA, dodala kancléřka.