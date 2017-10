Dálnice D4 se prodloužila o pět kilometrů. Odpoledne tam stály kolony

SKALKA (Příbramsko) Dálnice D4, která vede z Prahy směrem na Strakonice a Písek, je o necelých pět kilometrů delší. Na Příbramsku mohou řidiči od středy využít nový úsek mezi Skalkou a křižovatkou se silnicí II/118. Výstavba začala před dvěma lety a vyžádala si 417,5 milionu korun bez DPH.

Ministerstvo dopravy chystá stavbu dalších úseků, podle ministra Dana Ťoka (za ANO) by se mělo začít stavět v roce 2019 a celá D4 by mohla být kompletní do roku 2022 nebo 2023.



Otevření dálnice provázely dopravní komplikace, ve směru od Prahy řidiči uvízli v dlouhé koloně. Podle původních plánů měl být nový úsek průjezdný během odpoledne, nakonec to bylo kolem 17:45. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl uvedl, že je v podobných případech nutné, aby úsek nejprve zkontrolovali revizní pracovníci a policie. Provoz v okolí křižovatky Skalka navíc v podvečer zkomplikovaly dvě dopravní nehody, které se staly na silnici mezi Příbramí a Sedlčany. Podle policie se obešly bez vážných následků.



Na prodloužení strakonické dálnice netrpělivě čekali hlavně lidé v Dubenci, kudy byla dosud vedena veškerá doprava z Prahy na Strakonice a do Písku a dál až na hraniční přechod ve Strážném. Nový dálniční úsek bude sloužit i jako obchvat obce a odvede z ní tranzitní dopravu.

„Jsem rád, že se ulehčí obcím kolem. Především obyvatelé Dubence si oddechnou,“ řekl při zprovoznění dálnice Ťok. Podle generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy jsou součástí stavby protihluková opatření, aby byly dodrženy hlukové limity.

Úsek ještě není definitivně ukončen

Stavbaři podél úseku dlouhého 4,8 kilometru vybudovali i dva dálniční mosty, dva nadjezdy nad dálnicí, podchod pro pěší a mimoúrovňovou křižovatku. Celková plocha vozovek zabírá 102.500 metrů čtverečních. „Úsek dáváme do předčasného užívání, to znamená, že ještě není definitivně dokončen,“ upozornil Kroupa. Na odstranění vad a nedodělků je čas do března příštího roku. Motoristé však podle Kroupy nic nepoznají a jízda po nové dálnici je zcela bezpečná.

Chybějících 32 kilometrů D4 mezi Příbramí a Miroticemi chce ministerstvo vybudovat pomocí soukromých peněz formou takzvaného PPP projektu. „Zbytek už dostaví koncesionář, který se bude o tu silnici starat dalších téměř 30 let,“ připomněl Ťok. Ze soutěže má podle ministra vzejít začátkem příštího roku. „Komplikace máme trošku s tím, že musíme znovu získat na jednotlivé stavby stanovisko EIA. Na tom se teď pracuje,“ řekl Kroupa.

Nutné je také dokončit výkupy pozemků. Například mezi Milínem a Lety je zatím vykoupeno 88 procent pozemků, oznámil mluvčí ŘSD Jan Studecký. V deseti případech běží vyvlastňovací řízení, podle mluvčího jde o neznámé majitele. „Máme samozřejmě mnoho vyvlastňovacích řízení po celé D4,“ řekl Kroupa. Nejčastěji jde o neznámé vlastníky, což v tomto případě řeší stavební úřad v Příbrami.