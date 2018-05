Úspěšný zubař Foltán prý netušil, že vlastnil akcie Unipetrolu za stovky milionů

PRAHA Kyperskou firmu LCE Company Limited, které patřil stamilionový podíl ve společnosti Unipetrol, vlastnil sedm let René Foltán, úspěšný zubní chirurg a známý bývalého šéfa mocné polostátní firmy ČEZ Martina Romana. Foltán ovšem tvrdí, že nevěděl, že jeho kyperská společnost vlastní akcie lukrativního Unipetrolu.

Na Foltánovo angažmá v top patrech českého byznysu upozornila páteční MF Dnes a jde o zamotaný příběh. Jméno úspěšného zubního chirurga, přednosty Stomatologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a proděkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy se v souvislosti s kyperskou firmou LCE Company Limited objevilo v rámci vyšetřování sporné zbrojní zakázky na Slovensku.

Kyperská firma totiž vlastní od loňského listopadu třetinový podíl v malé slovenské zbrojovce, která se měla podílet na výrobě obrněných vozidel pro slovenskou armádu za v přepočtu 30 miliard korun. Okolnosti vyšetřuje policie a podle slovenského státního registru stál za LCE Company Limited zubař Foltán.

Ten to ale pro MF Dnes popřel. Kyperskou firmu podle svých slov vlastnil od dubna 2010 do října 2017, zbavil se jí tedy měsíc před vstupem do slovenské zbrojovky. „LCE byla založena pro mě, ale nevyužita. Firmu jsem ještě jako prázdnou schránku opustil,“ sdělil Foltán deníku.

Podle MF Dnes byla situace ale jiná. Už v roce 2009 Unipetrol oznámil, že LCE Company je jedním z jeho menšinových akcionářů a že firmu z daňového ráje kontroluje českoslovesnká finanční skupina J&T, která se nyní přetahuje o miliardy s čínskými investory v Česku. V témže roce zkoumala policie podle MfD obchody ČEZ, jíž vedl Martin Roman, a J&T.

Foltán se s Romanem (i se současným šéfem ČEZ Danielem Benešem) zná už ze studií. Na konci 80. let minulého století spolu podle listu absolvovali havířovské gymnázium. Roman popírá, že by měl něco společného s LCE Company.

Další záhadnou věcí ve vztahu Foltána a kyperské LCE Company je skutečnost, že zubní chirurg tvrdí, že z pozice vlastníka nevěděl, že firma vlastní podíl v rafinérské společnosti Unipetrol v hodnotě stovek milionů korun.

„Vámi zmiňované transakce proběhly bez mého vědomí. Mám společenskou i odbornou reputaci. Také mám dostatečné příjmy zejména z lékařské praxe a z vlastnictví kliniky. Naznačované spekulace vnímám jako nesmyslné a poškozující a zcela je odmítám,“ uvedl pro MfD Foltán.

Firmu si prý v roce 2010 pořídil kvůli optimalizaci daní, ale nikdy ji k tomu účelu nevyužil. Listu naznačil, že ho oklamal najatý správce. „Také proto směrem k tomuto správci podnikám právní kroky,“ sdělil Foltán.

LCE Company pro Foltána spravovala společnost Bridge Global Solutions Services, která se dříve podle kyperského obchodního rejstříku jmenovala J&T Financial Services. Stále ji vede Jarmila Jánošová. Ta stojí i v čele jiné společnosti na Kypru, v níž si skupina J&T sdružila část majetku. A právě J&T získala podíl v Unipetrolu, který patřil Foltánově LCE Company.