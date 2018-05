Uspět v Číně? Jde to i bez přímluv politiků. Důkazem jsou české technologické firmy

PRAHA Prosadit se na čínském trhu je pro zahraniční technologické firmy často neřešitelný problém. Že to ale jde, a to i bez intervencí nejvyšších představitelů státu, dokazuje řada českých společností. Své o tom ví třeba Lukáš Hlaváč, jeden z mála cizinců, kterým se v Číně podařilo rozjet vlastní počítačový obchod.

V 19. patře mrakodrapu Mango Network Building v Šen-čenu na hranicích vnitrozemské Číny a Hongkongu má jeho firma Whoolala, kterou založil spolu s kolegou Stevem Murraym, prozatím 15 zaměstnanců a dalších sedm ve Vietnamu, který představuje další důležité území pro růst.

„Čína je obrovský trh a zahraniční startup nemá šanci získat postavení top tři na trhu. Ale je možné ve specifických částech trhu pozici vybudovat,“ uvádí Hlaváč.

Whoolala přesně takovou pozici na trhu našla. V Číně přes internet prodává zejména mladým lidem a rychle rostoucí střední třídě módu od nezávislých asijských návrhářů. Prodejcům i nakupujícím garantuje kvalitu, platby nebo doručení a soustředí se na oblast, kam se giganty typu Alibaba nedívají.

Konkurenční výhoda

Firmě Whoolala nahrálo to, že Čína relativně nedávno otevřela trh pro přeshraniční služby internetového byznysu. „Uvolnila se regulace vůči zahraničním firmám a stanovil se mezinárodní e-commerce model, kdy pro posílání jednotlivých kusů zboží do určité ceny platí snížená daňová sazba a podobně. Zaměřili jsme se na segment, který se rozjížděl, a na to, kde můžeme získat nějakou výhodu,“ navazuje Hlaváč.

Onou výhodou je právě působení v zahraničí: „Jedna z věcí, ve kterých jsou cizinci v Asii lepší, je navazování obchodních vztahů po světě. Číňané jsou doma v operativě a exekuci velice dobří, silní, rychlí a makají. Tam se těžko konkuruje. Ale v navazování obchodních vztahů v mezinárodním měřítku stále nemají dostatek zkušeností a mezinárodních manažerů. V Asii také často panuje nedůvěra vůči čínským obchodníkům. To nám nahrává – můžeme vytvořit mezičlánek, kdy mezinárodním obchodníkům přes důvěryhodnou platformu umožňujeme prodávat jejich produkty a čínským klientům zase jejich bezpečný nákup. Číňané si přes nás mohou koupit produkty, které tady nikdo jiný neprodává.“



Přesto není pozice zahraničního startupu v Číně úplně jednoduchá. O úspěch na gigantickém trhu se v minulosti pokoušela řada zahraničních technologických firem, včetně těch velkých. Drtivá většina pohořela, jako třeba Uber. Což u Číňanů vytvořilo k západním firmám nedůvěru. Projevuje se i tím, že je těžké shánět zaměstnance.

Podle Hlaváče je to o postupném budování renomé, ale také o štěstí. Český podnikatel svoji pozici v Číně začal budovat už v roce 2009, kdy do země přiletěl na stáž. Po návratu domů a dostudování vysoké školy se do země vrátil a začal dělat pro českou firmu Lasvit, pro kterou nakupoval elektronické a kontrolní systémy. Poté uviděl příležitost a začal s kolegou pracovat na Whoolale. Projekt uspěl na akci Google Startup Weekend, což pomohlo k získání prvotní „seed“ investice.

Následně se firma dostala do projektu The Cage, který v Hongkongu provozuje největší asijská módní skupina The Lane Crawford Joyce Group. Odsud se Whoolala dobrala k první větší investici ve výši milionu dolarů, kterou poskytl fond Bluebell Group, rovněž sídlící v Hongkongu.

Bývalá britská kolonie ostatně v celém příběhu Whoolaly a dalších zahraničních firem hraje důležitou roli. Nedůvěra Číňanů se projevuje i v neochotě institucionálních investorů vkládat do takových projektů peníze. Hongkong, který je stále více mezinárodní, je tedy často jedinou možností, kam si pro takzvaný venture kapitál jít.

V pavučině zákonů

Během rozjezdu podnikání v Číně je třeba se také připravit na místní legislativu. Musí se splnit vládní regule, které v podstatě nejsou nikde jasně uvedené.

„Pravidla se neustále mění. Také se plno věcí nedá najít nikde na internetu. Můžete jít na webové stránky ministerstev, kde jsou vyhlášky, ale v reálu to je stejně jinak. Transparentnost je pořád nižší. Je těžké najít odpovědi z materiálů, které jsou veřejné dostupné. Je třeba se bavit s jednotlivými orgány a získat přehled o situaci v terénu,“ upozorňuje Hlaváč. Ovšem dodává, že čínská vláda je aktivitám kolem digitalizace otevřená, takže se pravidla v podstatě tvoří za pochodu.