Utišená revoluce ve státní agentuře. Exšéf měl vést útoky proti 'neoblíbeným'

PRAHA Bouře ve státní agentuře CzechInvest se pomalu uklidňuje. Poté, co v úterý bleskově padl její šéf Karel Kučera, je jasné, že brzy začne výběrové řízení na nového generálního ředitele. Pro Lidovky.cz to potvrdil ministr průmysl Tomáš Hüner (za ANO). Zároveň vyplouvají na povrch zkazky o tom, co se ve strategickém úřadu – zaměřeném na zahraniční investice – v uplynulých dnech stalo. Včetně třaskavé petice.

Mladý šéf Karel Kučera byl člověkem, na něhož panovaly v CzechInvestu rozporné názory. V jeho čele dosáhl získání zajímavých projektů, jako byla například investice společnosti GE Aviation do továrny na výrobu leteckých motorů. Kučera však zároveň neměl s řadou podřízených ideální vztahy.

To se naplno ukázalo ve chvíli, kdy se v pondělí rozhodl odvolat ředitele odboru malých a středních podniků a regionů Vojtěcha Rajtra. Muže, který v agentuře působil přes deset let. Podle Kučerova vyjádření šlo o dobrého odborníka, ne však o schopného manažera. A chtěl jej poslat na jinou pozici.



Tento verdikt rozpoutal v CzechInvestu vlnu odporu, tři ředitelky z odboru odvolaného Vojtěcha Rajtra daly rychle dohromady petici, kterou podepsalo osm desítek zaměstnanců, tedy více než polovina agentury. Když se o věci dozvěděl ministr Hüner, pozval si v úterý dnes už bývalého generálního ředitele Kučeru a s okamžitou platností odvolal jeho. Žádného nástupce na jeho místo však zatím nemá. Může se jím stát jak někdo zevnitř agentury, tak někdo se zkušenostmi odjinud.



„Chceme transparentní výběrové řízení s cílem najít člověka, který bude umět dát agentuře nový náboj i novou náplň,“ řekl Hüner pro Lidovky.cz. Ministra rozzlobila i skutečnost, že o záměru zbavit se sekčního ředitele Rajtra nic nevěděl. Podle všeho šlo o poslední kapku, která rozhodla o Kučerově konci.



Ředitel divize MSP a regionů ve státní agentuře CzechInvest Vojtěch Rajtr.

Lidovky.cz mají text výbušné petice k dispozici. Logicky je psána jednostranně v Kučerův neprospěch a loajálně vůči jím odvolanému Rajtrovi. Nicméně ukazuje na nedobrou a rozpolcenou atmosféru v úřadě, který má mimo jiné usnadňovat zahraničním investorům realizaci jejich podnikatelských záměrů.

„Ani na žádost vedení divize nebyly vysvětleny důvody k odvolání (sekčního ředitele Vojtěcha Rajtra - pozn. red.). Z toho důvodu se domníváme, že výše uvedené důvody jsou nepodložené a zástupné (…) Máme důvodné obavy, že tato neopodstatněná personální změna ve vedení divize může vést k výraznému zhoršení vztahů v našem pracovním týmu a ve svých důsledcích i ke zhoršení dosavadní výkonnosti při plnění našich úkolů,“ píší signatářky petice. Tři výše zmíněné ředitelky dokonce nabídly své funkce k dispozici.

CO JE CZECHINVEST Jde o vládní agenturu pro podporu podnikání a investic , která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka či pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině .



, která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka či pomoc menším českým firmám . Podřízen je ministerstvu průmyslu a obchodu .

. Zahraničním firmám poskytuje poradenství či pomáhá při kontaktu se státními či místními politiky a úředníky.



Vznikl 1. listopadu 1992 jako Česká agentura pro zahraniční investice. V lednu 2004 byl CzechInvest sloučen s Agenturou pro rozvoj podnikání a Agenturou pro rozvoj průmyslu.

jako Česká agentura pro zahraniční investice. V lednu 2004 byl CzechInvest sloučen s Agenturou pro rozvoj podnikání a Agenturou pro rozvoj průmyslu. Má centrálu v Praze a zastoupení ve 13 krajích. Zahraniční pobočky provozuje v New Yorku, San Francisku, Šanghaji, Düsseldorfu, Tokiu, Londýně a Soulu.

a zastoupení ve 13 krajích. provozuje v New Yorku, San Francisku, Šanghaji, Düsseldorfu, Tokiu, Londýně a Soulu. Za dobu své existence dojednal investice za 981 miliard korun .

. Největší akcí dojednanou je výstavba korejské automobilky Hyundai v Nošovicích (2006).



Ministr Tomáš Hüner jejich naléhání, podepsané desítkami zaměstnanců, vyslyšel. „Svými rozhodnutími v posledních dnech, o kterých jsem navíc nebyl vůbec informován, destabilizoval chod agentury,“ vysvětlil svůj krok ministr. Výběr nového generálního ředitele zabere alespoň měsíc.



Vedením CzechInvestu Hüner dočasně pověřil ředitele divize vnitřních služeb Jana Urbana – shodou okolností bratra někdejšího ministra průmyslu Milana Urbana (ČSSD). Agenturu už vedl v podobných případech jako statutární zástupce několikrát.



Z textu výše zmíněné petice vyplývá, že v agentuře CzechInvest panovalo napětí nejen v pracovní, ale i v osobní rovině. Kromě údajných „hrubých manažerských chyb“ se v dokumentu píše také o tvrdém zacházení s lidmi.

„Mezi dalšími pochybeními vnímáme zejména nevhodnou komunikaci s podřízenými a osobní útoky vůči ‚neoblíbeným‘ podřízeným. Jeho osoba je i neoficiálním důvodem rozpolcení agentury a velmi vysoké fluktuace. Která se dlouhodobě pojí s obdobím působení generálního ředitele Kučery na CzechInvestu,“ stojí v závěru petice.

K textu se bývalý šéf nevyjádřil, komentoval pouze své odvolání a důvody, proč se rozhodl k personální změně, která mu definitivně zlomila vaz. Už v úterý pro Lidovky.cz hodnotil svůj konec v relativním klidu s tím, že nejde o žádnou tragédii.

O den později zopakoval, že jeho odvolání proběhlo korektně s tím, že na to má nadřízený právo vybrat si podřízené.



„Vojtu Rajtra respektuji, především jako odborníka. Proto jsem ho chtěl přesunout z řídící pozice na odbornou. Ze soukromé sféry jsem prostě zvyklý na důslednost u plnění cílů a důležitých termínů, především u začínajících projektů. Právě s tímto byly největší problémy. Vzhledem k šíři agendy CzechInvestu jsem se u divize Vojty Rajtra zaměřil na vyjednávání nových projektů (ESA atd.) a běžný reporting operativy s jejím ředitelem,“ popsal Karel Kučera.



V CzechInvestu pracoval od roku 2014. Jeho jmenování tehdy vzbudilo pozornost, zejména proto, že do té doby neměl praktickou zkušenost z práce ve státní správě nebo na vyšším manažerském postu.