PRAHA Pětice bank umožňuje v Česku platit bezkontaktně pomocí mobilu. Brzy se přidají další. Je to bezpečnější a pohodlnější, ujišťují provozovatelé služby.

Placení bezkontaktně pomocí mobilního telefonu se „zabydluje“ v Česku. Klientů, kteří zde takto hradí své útraty, je už téměř 70 tisíc a za zboží a služby zaplatili řádově stovky milionů korun. Zatím se však dočkali jen zákazníci pěti bank – ČSOB, Komerční banky, mBank, Monety a J&T Bank, jež má ovšem užší, movitější klientelu.

V řádu týdnů však přibudou další. „Platby mobilem v tuto chvíli testujeme, klientům bychom je rádi přinesli co nejdříve. Přesný termín spuštění nové služby ještě ale nemáme, stále ji ladíme. Pravděpodobně bychom platby mobilem mohli nabídnout v průběhu března,“ říká mluvčí Air Bank Jana Karasová. Patrně někdy na jaře či v létě pak umožní klientům zaplatit jen pomocí pípnutí mobilního telefonu i největší retailová banka – Česká spořitelna.

„V tuto chvíli interně testujeme vlastní ‚peněženku‘ u zaměstnanců České spořitelny. Využít ji budou moci klienti, kteří používají mobilní telefony s operačním systémem Android. Klientům plánujeme tuto možnost nabídnout v mobilní aplikaci George Go během druhého kvartálu roku 2018,“ říká k tomu zevrubně mluvčí banky Filip Hrubý.



Tím výčet bank, které chtějí inovaci svým klientům nabídnout, nekončí. S druhou polovinou roku počítá například Equa bank a letošek chce podle informací LN stihnout i UniCredit Bank.

Bezpečné a pohodlné

Výhod placení mobilem je podle provozovatelů víc. „Určitě jde o pohodlnější způsob placení a je to i bezpečnější z hlediska toho, že máte platbu plně pod kontrolou,“ míní generální ředitel společnosti MasterCard pro Česko, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš s tím, že mobil má člověk u sebe prakticky stále, na rozdíl od platební karty.

Dominantním řešením, které banky využívají, je placení od společnosti Google – Google Pay. To dosud neslo označení Android Pay. Před několika dny však Google nahradil dosavadní aplikaci novou, jež kromě možnosti platit bezkontaktně jako dosud nově umožňuje vložit také věrnostní kartičky.

Časem by s pomocí Google Pay mělo jít i vybírat hotovost z bezkontaktních bankomatů. „Zatím to nelze. Plánuje se však, že by mělo jít bezkontaktně vybírat peníze s mobilním telefonem na konci tohoto roku,“ říká ředitel Lukeš.

Z pěti bank, které mobilní placení u nás nabízejí, pouze ČSOB využívá vlastní řešení (místo služeb Google). Z budoucích adeptů na novou službu dávají přednost Googlu Equa a UniCredit. Česká spořitelna i Air Bank chtějí jít nejprve vlastní cestou. „Vzhledem k tomu, že chceme svým klientům nabídnout co nejširší spektrum mobilních platebních nástrojů, pokračujeme v jednání také o implementaci platebních nástrojů Android Pay a Apple Pay,“ doplňuje mluvčí spořitelny.

Klienti pípají jako diví

Podle dosavadních zkušeností bank se placení mezi klienty ujalo. Aktivně ho využívají asi dvě třetiny těch, kdo si službu objednali. „V současné době platí mobilním telefonem prostřednictvím Android Pay více než 15 tisíc našich klientů, kteří za první tři měsíce od spuštění takto provedli téměř 200 tisíc transakcí a zaplatili více než 85 milionů korun,“ říká mluvčí Monety Jakub Švestka. „Z našich statistik vyplývá, že prostřednictvím Android Pay platí alespoň jednou týdně zhruba sedm uživatelů z deseti,“ dodává. Podobný poměr aktivních uživatelů potvrzuje i mluvčí mBank Pavel Vlček. „Od poloviny listopadu, kdy jsme Android Pay integrovaný do nové mobilní aplikace spustili, využilo služeb již více než 13 tisíc klientů, kteří svým chytrým telefonem zaplatili téměř 150 milionů korun,“ dodává. Aplikaci NaNákupy, která umožňuje mobilní placení klientům ČSOB, si pak od jejího spuštění v červnu roku 2016 vyzkoušelo na 20 tisíc lidí, přičemž aktivně ji využívá asi polovina z nich. Ti celkem takto zaplatili 330 milionů korun.

Google prošlapal cestu

Vstup společnosti Google na český trh bezkontaktního placení rovněž otevřel cestu dalším možnostem. „Všechny banky, které spustily Google Pay nebo v průběhu roku spustí jakékoliv další mobilní platební řešení, jsou automaticky připraveny na příchod Apple Pay,“ říká Marcel Gajdoš, regionální manažer Visy pro Českou republiku a Slovensko.

Lidé holdující telefonům s nakousnutým jablkem ve znaku si zatím ale nejspíše musí počkat. Společnost zatím o vstupu na český trh nerozhodla. „Rozhodnutí o případném spuštění Apple Pay v Česku je plně na straně společnosti Apple,“ upozornil mluvčí Monety.

Klíčovým důvodem, proč se Apple do Česka momentálně příliš nehrne, je nejspíše fakt, že místní trh je z pohledu americké společnosti relativně malý.