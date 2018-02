Už jsme prodali kolem milionu kopií, což by mělo stačit na pokrytí nákladů, říká spoluautor nejdražší české hry

PRAHA Martin Klíma, producent hry Kingdom Come: Deliverance, odpovídal v on-line chatu na otázky čtenářů serveru Lidovky.cz. Vyjádřil se například na adresu pirátství s tím, že počet nelegálních kopí studio nesleduje. „Můj názor ale je, že na pirátské kopie nejsou ztracené prodeje, rozhodně ne v měřítku jedna k jedné,“ uvedl. Prozradil rovněž, že hra už se zřejmě zaplatila. „Prodali jsme kolem jednoho milionu kopií, což by mělo stačit na pokrytí nákladů na její vývoj,“ napsal.

Čtenáři se zajímali například o to, zda autoři nepřestřelili obtížnost a hra není příliš náročná. „Domnívám se, že naše hra je sice složitější, než je u současných mainstreamových her obvyklé, ale že to není na úkor hratelnosti. Souhlasím ale, že je to hra, která vyžaduje čas a pozornost a nedá se hrát jenom chvíli,“ odpověděl Martin Klíma.

Kdo to je Martin Klíma Martin Klíma společně s Danielem Vávrou v roce 2011 založili tým Warhorse Studios. Jde o jednu z klíčových osobností studia, které minulý týden vydalo celosvětově úspěšnou historickou hru Kingdom Come: Deliverance zasazenou do českého království roku 1403. Klíma je autorem legendární hry na hrdiny Dračí doupě a stál u zrodu českého videoherního průmyslu. Ve studiu ALTAR Interactive pod jeho vedením vznikly populární tituly jako Fish Fillets, Original War nebo trilogie UFO. Podílel se také na Operation Flashpoint: Dragon Rising od Codemasters. U Kingdom Come: Deliverance působil v roli výkonného producenta.



Zopakoval také, že příspěvek na vývoj od hráčů měl pro studio a úspěšné dokončení hry zcela zásadní význam. „Jen díky Kickstarteru (platforma pro takzvaný crowdfunding, pozn. red.) jsme přesvědčili našeho investora, že se jedná o životaschopný projekt. Byla to také obrovská vzpruha pro nás, protože jsme konečně viděli, že je o naši hru zájem,“ napsal Klíma.

Na sci-fi se autoři nevrhnou

Řada čtenářů se zajímala také o budoucí plány studia Warhorse. Martin Klíma sice nemohl být konkrétní, ale naznačil, že se tým chce držet zvoleného zasazení. „Rozhodně plánujeme pokračovat v příběhu i prostředí, které už známe,“ uvedl s tím, že přesun ke sci-fi autoři nechystají.

Objevila se i otázka na adresu vývoje her coby zaměstnání. „Programování počítačových her je, dle mého názoru, jeden z nejzajímavějších oborů, které jsou dnes k dispozici,“ uvedl Martin Klíma.



Řeč se stočila i k českému dabingu, který Kingdom Come: Deliverance nenabízí, ale domácí hráči o něj pochopitelně velice stojí. Titul je k dispozici v tuto chvíli s českými titulky. Momentálně však podle Martina Klímy Warhorse dabing neplánují. Kromě toho se ale v chatu řešilo i téma škodlivosti počítačových her obecně nebo konkrétní detaily ke hře samotné.

Celý záznam on-line chatu si můžete přečíst zde.