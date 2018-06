Uzavření Labe v Nymburce ovlivní cestovní ruch, provoz největší osobní lodi Florentina bude omezen

NYMBURK Uzavření Labe pro lodní dopravu v Nymburce kvůli lávce, která je v havarijním stavu a hrozí pádem, bude mít dopad na zdejší turistický ruch, omezení se dotkne například největší české osobní lodi Florentina, která vozí turisty do lázeňských Poděbrad, řekl ředitel sdružení Zlatý pruh Polabí Pavel Hlaváč.

Hlaváč v Nymburce každoročně pořádá také akci Lodě na Labi. „Doufám, že do května příštího roku se to všechno zlepší, nám to komplikuje akci Lodě na Labi, kterou pořádáme příští rok sedmým rokem,“ řekl s tím, že nebude-li lávka zbourána, žádná akce se neuskuteční.



Uzavření vodní cesty omezí například provoz největší české osobní lodi Florentina, která vozí turisty do Poděbrad. Provozovatelé si budou muset najít nový cíl, podle Hlaváče by mohlo jít například o Brandýs nad Labem.

Uzavřené Labe se dotkne také výletní lodi Blanice, která pravidelně jezdí z Poděbrad do Nymburka a dále do Hrabalova Kerska a Ostré. „V podstatě pro nás končí plavební sezona na této trase, my se na tu naši trasu už nedostaneme. Měli jsme nasmlouvanou spoustu školních výletů, které budeme muset zrušit,“ řekl provozovatel Blanice Petr Bárta. Ekonomický dopad se podle něj v současné chvíli nedá vyčíslit, loď nyní bude jezdit pouze mezi Nymburkem a Poděbrady.

V blízkosti nebezpečné lávky sídlí také poříční oddělení policie. „Máme tam nějaký zákaz proplutí, nicméně jako jedna ze složek IZS, když bude nutnost, tak zákaz porušíme, to se nedá nic dělat,“ řekl zástupce poříčního oddělení policie v Nymburce Tomáš Martinec. Místní policie bude podle něj také dohlížet na dodržování zákazu, jeho porušení může policie vyřešit na místě, případně případ předá Státní plavební správě k došetření. „Začíná sezona, takže plavidel přibude, takže pro nás je to svým způsobem práce navíc,“ dodal Martinec.

Na Labe se může zapomenout, bojí se Hlaváč

Kromě omezení konkrétních lodí může mít uzavření Labe podle Hlaváče i obecný dopad na oblibu řeky. „Může se stát to, že se na Labe zase trochu zapomene, že je to možné využívat pro rekreační turismus,“ řekl.

Teoreticky může uzavření Labe v Nymburce znamenat komplikace také pro doky ve Chvaleticích v Pardubickém kraji, kde se vyrábějí nové lodě a po Labi následně plují za zákazníkem.

Labe bylo v Nymburce uzavřeno v pátek kvůli havarijnímu stavu lávky, která řeku překlenuje. Hrozí, že může kdykoliv spadnout. Lodě jsou na zákaz upozorňovány na sousedních plavebních komorách. Náhradní trasa za Labe neexistuje.