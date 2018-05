Uživatelé iPhonů žalují Google, firma měla údajně zneužít jejich osobní údaje

LONDÝN Téměř čtyři a půl milionů Britů žaluje Google kvůli údajnému zneužití soukromých dat. Internetový gigant měl podle nich najít mezeru v zabezpečení prohlížeče Safari, který využívají majitelé iPhonů. Google měl následně prodávat informace o zvycích při procházení webů dceřiné společnosti DoubleClick. Samotný Google připustil, že k tomu opravdu mohlo dojít.

Po kauze, kdy solečnost Cambridge Analytica zneužila soukromá data uživatelů Facebooku, na povrch vyplaval další podobný případ. Tedy alespoň podle 4,4 milionů uživatelů iPhonu, kteří nyní žalují společnost Google. Žaloba se může vyšplhat až k 3,2 miliardám liber (přes 90 miliard korun).

Třídění uživatelů podle rasy, či politických názorů

Google měl shromažďovat údaje z prohlížeče Safari od firmy Apple v období od 1. června 2011 do 1. února 2012. Údaje následně použil k roztřídění uživatelů do několika kategorií. Poškození Britové měli být zařazeni do skupin jako „milovníci fotbalu“ nebo „nadšenci aktuálních událostí“.

Podle právníků, kteří zastupují skupinu Google You Owe Us (česky „Google, dlužíš nám “), soukromé údaje zahrnovaly rasu, fyzické a duševní zdraví, politické názory, sexualitu, sociální třídu, finance, nákupní návyky a údaje o poloze.

Advokát Hugh Tomlinson, který zastupuje poškozené popsal pro The Gaurdian případ následovně: „Údaje byly shromážděny prostřednictvím tajného sledování a porovnávání - aktivita byla v roce 2012 pojmenována výzkumníkem jako „Safari řešení“. Společnost Google dostala již v minulosti za podobné praktiky pokutu od federální obchodní komise USA v hodnotě 22,5 milionů dolarů a musela zaplatit 17 milionů americkým státům,“ sdělil Tomlinson.

Google: Případ jsme v minulosti řešili, soud je bezpředmětný

Ředitel komunikace společnosti Google Tom Price přiznal, že se tato situace v minulosti řešila. „Ochrana soukromí a bezpečnost našich uživatelů je pro nás nesmírně důležitá. Tento případ se týká událostí, která se odehrála před více než šesti lety, v té době jsme ji řešili,“ řekl pro The Guardian Tom Price.

„Domníváme se, že žaloba nemá žádný význam a bude stáhnuta. Předložili jsme naše důkazy a těšíme se na to, až bude případ vyřešen v náš prospěch,“ dodal Price.