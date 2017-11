V čele nejmocnější centrální banky světa stane boháč bez ekonomického vzdělání

WASHINGTON/PRAHA Před pár lety přišel za jedním z tehdejších guvernérů americké centrální banky Fed Jeromem Powellem mladý student ekonomie s žádostí o radu do života. „Nevystrkujte moc hlavu a tvrdě pracujte. Byl byste překvapen, kolik schopných lidí si poničilo kariéru špatným chováním,“ poučil ho Powell. Jemu samotnému se tato životní filozofie vyplatila. S největší pravděpodobností se od února stane šéfem Fedu, a­ tím pádem i jedním z nejmocnějších mužů světové ekonomiky.

Rozhodnutí instituce, kterou povede, totiž přímo ovlivňují kurz dolaru, a tudíž mají dopad i­ na světové ceny komodit (většina z nich se obchoduje v dolarech) a na platební bilance naprosté většiny zemí.

Do čela Rady guvernérů Fedu nominoval Powella ve čtvrtek americký prezident Donald Trump a ačkoli musí jeho volbu potvrdit ještě Senát, žádné komplikace se nečekají.

Demokraté by samozřejmě byli raději, kdyby v čele Fedu zůstala „jejich“ Janet Yellenová, republikán Powell je pro ně ale zárukou, že se na politice centrální banky nic velkého nezmění. Stejně jako Yellenová je zastáncem umírněného a pomalého zvyšování sazeb a pro demokraty bude jistě přijatelnější než jiný zvažovaný kandidát John Taylor, který chtěl sazby rovnou ztrojnásobit.

Republikánům se zase líbí, že je Powell ochoten zmírnit některá regulační opatření, jež po finanční krizi tvrdě dopadla na bankovní sektor. „Šéfové korporací se cítí pohřbeni pod stovkami, či spíše tisíci stranami plnými drobností a detailů do té míry, že nemají čas řešit důležité strategické problémy,“ prohlásil Powell v srpnu.

Výsledek kompromisu

Jeho volba se bude bezpochyby líbit i většině lidí na Wall Street. Ti se obávali prudkého zvyšování sazeb, jež má na akcie negativní vliv (proto také Trump podle zdrojů listu Wall Street Journal (WSJ) nakonec odmítl nominovat Taylora).

Podle amerických médií je Powellova nominace jednoduše výsledkem kompromisu. Jde o­ kandidáta, který „nevystrkuje hlavu“ a nikomu nevadí. Dosvědčují to i lidé přímo z Fedu.

Podle nejmenovaného zdroje WSJ je běžné, že mezi členy americké centrální banky existuje drobná rivalita a rozmíšky, nikdo ale prý nikdy neřekl špatné slovo o Powellovi, který sedí v­ Radě guvernérů od roku 2012. „Je pozoruhodné, jak vůbec není dogmatický. Více poslouchá, než mluví,“ řekl WSJ Jeremy Stein, profesor ekonomie na Harvardově univerzitě a někdejší guvernér Fedu.

Co by ale Powella mohlo ve funkci poněkud limitovat, je skutečnost, že se stane prvním šéfem Fedu za posledních více než čtyřicet let, který nemá ekonomické vzdělání. To ovšem neznamená, že se na kapitálových trzích nevyzná. Vystudoval práva, poté působil u investiční banky Dillon, Read & Co, později u ­fondu soukromého kapitálu Carlyle Group.

Podle části amerických komentátorů je nicméně pravděpodobné, že se Powell bude muset mnohem více než jeho předchůdci spoléhat v některých odborných věcech na ostatní guvernéry. To hraje do karet Trumpovi, který v příštím roce obmění několik z­ nich.

Americkému prezidentovi možná imponuje na Powellovi ještě jedna věc – jde o bohatého muže. Podle posledního majetkového přiznání z půlky letošního roku je hodnota Powellova jmění zhruba 20 až 55 milionů dolarů. To z něj dle historika Garyho Richardsona činí nejbohatšího šéfa Fedu od dob bankéře Marrinera Ecclese, který stál v čele centrální banky světa v ­letech 1934 až 1948.

Nejbohatší guvernér

Dost možná ale bude Powell vůbec nejbohatším člověkem, který v čele Fedu kdy stál. Jak upozornil novinář Bloombergu Stephen Gandel, Powell v majetkovém přiznání udává, že investoval více než milion dolarů do fondu Vanguard Total Stock Market Index Fund.



Z téhož přiznání ale také vyplývá, že příjem z této investice činil loni rovněž milion dolarů. Fond měl za posledních dvanáct měsíců výnosnost 1,71­ procenta, z čehož Gandel vypočítal, že Powellova investice dosahuje 58,5 ­milionu dolarů.

Celkové jmění nového šéfa Fedu se tak pohybuje kolem 112 ­milionů dolarů. Jen pro srovnání – majetek současné šéfky Yellenové obnáší zhruba 15 milionů dolarů a jmění jejího předchůdce Bena Bernankeho dosahovalo „pouhých“ 2,7 milionu dolarů.