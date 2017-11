V Česku se od ledna ubytovalo 15,85 milionu turistů. Nejrychleji přibývá hostů z Číny

PRAHA V Česku se od ledna do září ubytovalo 15,85 milionu hostů, což v meziročním srovnání znamená růst o 9,7 procenta. O zhruba osm procent meziročně vzrostl počet přenocování. Ze zahraničních hostů nejvíce přibylo návštěvníků z Asie, po poklesu v předchozích letech se zejména do Prahy a do Karlových Varů opět začali vracet Rusové. Řekl to vedoucí oddělení statistik cestovního ruchu Českého statistického úřadu (ČSÚ) Pavel Vančura.

„Návštěvnost roste kontinuálně od roku 2012. Dynamika růstu je velice slušná,“ uvedl. Počet cizinců a Čechů je zhruba vyrovnaný, osm milionů návštěvníků bylo Čechů, 7,8 milionu cizinců. Většinu cizinci tvoří jen v Karlovarském kraji, kde jde především o návštěvníky takzvaného lázeňského trojúhelníku, a potom v Praze.

Nejpočetnější skupina zahraničních hostů jsou tradičně ze sousedních zemí. Téměř pětinu všech představují Němci, zhruba sedm procent návštěvníci ze Slovenska a s více než šesti procenty Poláci.



Největší nárůsty ČSÚ zaznamenal u hostů z Číny, kterých meziročně přibylo o 44 procent. Z jižní Koreje letos přijelo o 31 procent hostů meziročně více, 40procentní nárůst meziročně zaznamenali hosté z Ruska. Ti cesty v předchozích letech omezili v souvislosti s krizí na Ukrajině a ekonomickými důsledky protiruských sankcí, dodal Vančura.

Meziroční propad zaznamenal ČSÚ mezi návštěvníky z Turecka, kterých ubylo o téměř osm procent, pokles se týkal zejména hlavního města Prahy. Z národů, které tradičně tvoří velkou část zahraničních turistů, ubylo návštěvníků z velké Británie. Meziročně šlo o pokles o 1,4 procenta.

celkem je v Česku přes 9000 ubytovacích zařízení. Největší nárůst počtu ubytovaných zaznamenaly ve sledovaném období penziony (15 procent). Z hotelů pak největší nárůst měly čtyřhvězdičkové hotely, kam meziročně přijelo o zhruba desetinu návštěvníků více.