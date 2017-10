V Číně začala jezdit první tramvaj na světě s vodíkovým pohonem

TCHANG-ŠAN První komerčně provozovaná vodíková tramvaj na světě v pátek vyjela na koleje města Tchang-šan na severovýchodě Číny, napsala agentura Nová Čína. Souprava čínského výrobce CRRC absolvovala na své trase během prvního dne několik cest a odvezla celkem 300 cestujících. Tramvaj podle čínské agentury neprodukuje žádné zplodiny, vypouští pouze vodu.

Nový stroj poháněný vodíkovými články a tzv. superkondenzátory ujede na jedno doplnění vodíku až 40 kilometrů při maximální rychlosti 70 kilometrů v hodině. Jedna souprava odveze 336 cestujících, dotankování vodíku podle výrobce zabere 15 minut.



„Cesta byla velmi pohodlná a užívala jsem si výhled z oken,“ řekla o jízdě v bezemisní tramvaji obyvatelka Tchang-šanu Su. Státem vlastněná společnost CRRC nový dopravní prostředek podle agentury Nová Čína vyvíjela čtyři roky.

Čínská vláda klade v poslední době na přechod k ekologičtějším způsobům dopravy velký důraz. Podle amerického deníku The New York Times se letos stala největším podporovatelem elektrických aut na světě, přičemž si stanovila cíl mít do roku 2025 pětinu automobilů v zemi na alternativní pohony. Čína je v současnosti největším výrobcem a distributorem elektrických aut na světě.