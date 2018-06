V dozorčí radě ČEZ končí její předseda Václav Pačes

V dozorčí radě energetické společnosti ČEZ končí její předseda a někdejší předseda Akademie věd Václav Pačes. Pačes to řekl Radiožurnálu. Podle informací ČTK má páteční valná hromada firmy projednávat odvolání ještě dalších dvou členů rady. Schůze akcionářů o bodu zatím nehlasovala, vedení firmy kolem 22:15 s přestávkami už šest hodin stále odpovídalo na dotazy, které podali a podávají akcionáři. Jde o nejdelší valnou hromadu ČEZ, jednání začalo v 11:00.

Novými členy dozorového orgánu ČEZ by se naopak měli stát bývalý člen bankovní rady České národní banky Lubomír Lízal, šéf odboru státního rozpočtu na ministerstvu financí Karel Tyll a bývalý viceprezident Komory auditorů ČR Otakar Hora, který byl dříve také zodpovědný za provozní řízení společností poradenské skupiny KPMG v České republice.

Nominaci Tylla a Lízala ministerstvem financí minulý týden schválil vládní výbor pro personální nominace, Hora dosud působil v ČEZ ve výboru pro audit. Dozorčí rada ČEZ má 12 členů. Stát má osm členů, zbytek jsou zástupci zaměstnanců.

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) ještě jako ministr financí ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) uvedl, že na základě tehdejších koaličních dohod nominoval do dozorčí rady ČEZ za stát čtyři zástupce jeho resort, tři zástupci byli nominováni ČSSD a jeden KDU-ČSL.

Média v posledních letech častokrát spekulovala o tom, že Babiš chce svůj vliv v ČEZ zvýšit. Například loni v lednu nynější premiér uvedl, že zástupci ministerstva financí v dozorčí radě firmy hlasovali na konci roku 2016 proti prodloužení mandátu stávajícímu vedení firmy. Byli ale přehlasováni a dozorčí rada před Vánocemi 2016 potvrdila ve funkci předsedy představenstva ČEZ na další čtyři roky Daniela Beneše.

Dozorčí rada ČEZ mimo jiné volí a odvolává členy představenstva firmy. Generálního ředitele pak volí představenstvo. Týdeník Respekt tento týden uvedl, že vůči Benešovi jsou v dozorčí radě společnosti loajální čtyři zástupci zaměstnanců. Další čtyři místa jsou obsazena lidmi nominovanými v minulosti z ministerstva financí, tedy s požehnáním Babiše, napsal Respekt. „Pokud by Babiš chtěl dostat ČEZ pod kontrolu, potřeboval by ke svým čtyřem nominantům ještě další tři,“ podotkl týdeník.

Respekt dodal, že při rozdělení míst nicméně premiér bude muset přihlédnout k tomu, že o místa v ČEZ mají zájem také ti, jejichž podporu potřebuje pro vznik nové vlády, kterou by mělo sestavit hnutí ANO se sociálními demokraty s podporou komunistů. Pačes dnes Radiožurnálu řekl, že mu důvody odvolání nikdo nevysvětlil. „Je to určitě i politický vliv, to je docela samozřejmé,“ uvedl Pačes.

Beneš s Babišem jednali minulý týden na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem. Generální ředitel ČEZ po jejím skončení uvedl, že tématem schůzky byla budoucnost české a evropské energetiky.

Beneš letos v lednu podpořil Zemana při znovuzvolení hlavou státu přítomností v jeho volebním štábu. K účasti generálního ředitele firmy ve štábu ČEZ už dříve uvedl, že ji nelze považovat za politicky angažované jednání.