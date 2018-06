V Evropě roste nový byznys. Předpovídání počasí pro solární a větrné elektrárny je stále žádanější

PRAHA Když přijde mrak, výroba solárních elektráren rychle klesá. Na trhu tak může nastat nečekaný nedostatek proudu. Distributoři pak musí na poslední chvíli shánět elektřinu jinde a často za mnohem vyšší ceny. Když naopak slunce nečekaně praží, je energie tolik, že je potřeba platit těm, kdo si ji odeberou. Dobrá předpověď počasí dokáže těmto rizikům předcházet.

„Hodnotu předpovědi počasí jsme si uvědomili, když zamrzl větrník v Krušných horách. Sice foukalo, ale dnes už víme, že se z tehdejšího počasí dalo předpovídat, že se přestane točit. Špatným odhadem můžete přijít o půl mi lionu za odpoledne,“ popisuje Jan Palaščák, šéf obchodníka s elektřinou Amper Market.

Obnovitelné zdroje totiž hrají ve výrobě elektřiny stále větší roli. V Evropské unii je to nyní zhruba pětina produkce, ale unijní vyjednavači se ve čtvrtek v Bruselu dohodli, že do roku 2030 by mělo jít už o 32 procent. A úměrně poroste i byznys s tím spojený.

Týmy meteorologů

Dříve o moc nešlo, protože energie ze slunce a větru hrála jen zanedbatelnou roli. Její podíl ale výrazně roste a s tím i nevypočitatelnost výroby elektřiny. Vzniká proto i byznys s předpověďmi speciálně pro tuto oblast. Hlavně na aktuálním počasí záleží, zda bude proudu nedostatek, nebo přebytek. Tyto informace potřebují nejen výrobci, ale i obchodníci a distributoři. Vydělá ten, kdo nejlépe odhadne, kolik proudu se v určitých hodinách vyrobí. Podle teploty a slunečního svitu se také dá odhadovat spotřeba energie na vytápění a chlazení.

„Meteorologické služby jsme od začátku nejen nakupovali, ale postupně i rozvíjeli vlastní modely. Pro náš byznys to bylo natolik zásadní, že z toho vznikl vlastní tým meteorologů,“ popisuje Palaščák. Pod značkou Amper Meteo začali služby loni nabízet v Česku. Předpovídají teplotu, objem výroby elektřiny z větru i ze slunce pro jednotlivé elektrárny nebo území, odhadují spotřebu elektřiny v oblasti. Letos zkusili vykročit na evropský trh. Už získali první zákazníky ve Švýcarsku, v Polsku a reference mají i na Balkáně. Za předpovědi počasí tak nyní očekávají tržby v řádu milionů korun.



Dobře načasované obchody

Elektřina se obchoduje na každou hodinu, postupně se přechází na obchodování každou čtvrt hodinu. Na trhu se pak daří tomu, kdo správně odhadne výrobu a spotřebu v daném časovém úseku. Obchodníků je nespočet a vlastní týmy meteorologů mohou budovat jen ti větší. Poptávka po předpovědích je tak poměrně vysoká.

Solární či větrné elektrárny už jsou dnes často hodně velké a mrak nad nimi může mít na následný nedostatek proudu v regionu významný vliv. Totéž platí u výkyvů síly větru nebo u rizika inverze a námrazy u větrných elektráren. Vodní zdroje zase může ovlivnit dostatek srážek.

Amper Meteo je první firmou svého typu v Česku. Český hydrometeorologický ústav žádné konkrétní služby pro energetiku nenabízí, má jen data, která musí někdo dál zpracovat pro konkrétní čas a místo. Konkurence je zatím slabší ve východní Evropě, na Západě už je ale silná. Například v Německu je firem prodávajících předpovědi počasí pro energetiku hned několik, čemuž se nelze divit vzhledem k množství tamních větrných parků. V Česku trhu kraluje španělská Meteologica, která má pobočky po celém světě. Její tržby jsou v řádech stovek milionů korun.

Amper Meteo se ale chce pouštět, stejně jako jiní, i do speciálních předpovědí pro silničáře o rizicích sněhových kalamit, zemědělce o slunečním svitu a srážkách nebo pro pojišťovny kvůli blížícím se rizikům.